Marlaska nunca sospechó de Ábalos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este jueves en su comparecencia ante la comisión del caso Koldo del Senado que no sospechó del ex ministro José Luis Ábalos por su posible relación con algún "negocio turbio", además de reiterar que "no hay ninguna vinculación de ninguna persona" de este departamento ministerial con la trama presuntamente corrupta.

"No hay ninguna vinculación de ninguna persona del Ministerio del Interior con la trama", ha señalado Grande-Marlaska, que también ha contestado a preguntas de María del Mar Caballero, senadora de UPN, que "nunca tuvo sospecha de que Ábalos pudiera estar en un negocio turbio".

El ministro del Interior ha señalado que "no le consta" que hubiera ningún conocimiento previo a las detenciones relacionadas con la trama de presunta corrupción y se ha remitido a las explicaciones que dio ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los motivos por los que cesó a Ábalos.

UPN le ha preguntado por la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo que apunta a la relación de Ábalos con la trama en la que fue detenido Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Grande-Marlaska ha dicho que a Koldo lo conocía de actos "institucionales", sin reunirse nunca con él, y con Aldama "ni se ha cruzado la mirada".

Sobre la imputación de delitos a Ábalos a raíz de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitidos a la Audiencia Nacional, el ministro del Interior ha mostrado su respeto a las resoluciones judiciales, que "ni le sorprenden ni le dejan de sorprender".

"Nunca tuve la sospecha de que pudiera estar en un negocio turbio", ha dicho sobre Ábalos, añadiendo que "si puede doler a alguien la imputación hacia el Supremo es a quienes compartimos Gobierno".

Grande-Marlaska también ha señalado que él no se ha leído los informes de la UCO y que el conocimiento que tiene del 'caso Koldo' es por lo publicado en medios de comunicación y por notas de prensa.

El ministro ha vuelto a defender la contratación de mascarillas con la empresa Soluciones de Gestión, implicada en el caso Koldo, ya que se hizo un "procedimiento de compra sin incidencia en el desarrollo de ese contrato en lo que se refiere al Ministerio del Interior", al margen de si "algunas personas" al margen cometieron alguna irregularidad.