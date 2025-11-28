Koldo García se niega a declarar tras su primera noche en prisión

El exasesor ministerial Koldo García ha comparecido este viernes ante el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, donde se ha acogido a su derecho a no declarar sobre los contratos de mascarillas adjudicados por el Gobierno de Canarias durante la pandemia. Esta comparecencia se produce después de que Koldo pasara su primera noche en prisión provisional, tras la decisión adoptada por el Tribunal Supremo al considerar que existe un "extremo" riesgo de fuga de cara al juicio por la presunta trama de mascarillas.

Según han informado fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Koldo ha optado por mantener su estrategia de silencio ante los tribunales, tal como hizo en sus últimas comparecencias ante el Supremo. El exasesor llegó a la sede judicial alrededor de las 8:45 horas a bordo de un furgón de la Guardia Civil, para atender a una citación que el juez Moreno había programado semanas antes de la decisión de encarcelamiento.

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ordenó este jueves el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García en la cárcel de Soto del Real (Madrid). La decisión se fundamenta en el riesgo de fuga, los "consistentes indicios" en su contra y las elevadas penas solicitadas por las acusaciones, que podrían llegar hasta los 30 años de cárcel por presuntos delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho y uso de información privilegiada.

Los pagos mensuales a Koldo bajo investigación

La comparecencia de Koldo García se produce después de que los investigadores de la UCO destacaran en un informe que los contratos de Canarias "constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo" que Víctor de Aldama, presunto conseguidor, venía pagando a Koldo al menos desde octubre de 2019. Estos pagos funcionarían como una especie de "nómina" que permitiría la petición de favores, según consta en la investigación.

El fiscal de Anticorrupción, Luis Pastor, interpretó que este pago "recurrente" permitía a Aldama "tener acceso al propio ministro" de Transportes de aquella época. De hecho, el propio Aldama reconoció en su declaración de noviembre de 2024 que en varias ocasiones observó cómo Koldo repartía con Ábalos el dinero que él le entregaba.

La influencia de Koldo en la compra de mascarillas

Los investigadores han señalado que el entonces viceconsejero de la Presidencia del Gobierno canario, Antonio Olivera, garantizó la compra de mascarillas mientras desde dentro de la Administración canaria "aún se estaba dilucidando la viabilidad de la operación", expresando dudas por el precio y la calidad. Según la UCO, Olivera contactó con Koldo para informarle que "solo quedaba cerrar la cantidad del envío".

La investigación ha revelado que Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Aldama y situada en el epicentro de la trama, ya estaría suministrando mascarillas a la Administración canaria incluso antes de formalizarse las adjudicaciones del contrato. Además, los agentes destacaron el control que Koldo ejercía sobre estas operaciones, llegando a preguntar al viceconsejero "la cantidad de material que se pueden quedar".

Las declaraciones de Aldama sobre Torres

La comparecencia de Koldo se ha producido un día después de que Aldama declarara ante el juez Moreno, donde confirmó que se reunió con Ángel Víctor Torres en un restaurante y que le envió un mensaje para ofrecerle test anti-Covid. A la salida de su declaración, que duró aproximadamente una hora, Aldama manifestó a los medios que el actual ministro de Política Territorial "debería estar preocupado. Bastante".

Según las fuentes jurídicas consultadas, Aldama señaló ante el juez que el expresidente canario quería que fuese la aerolínea Plus Ultra la que transportase el material sanitario al archipiélago, en lugar de Air Europa. También afirmó que Torres estaba "obsesionado con ser ministro" y que los pagos de 10.000 euros que reconoce haber realizado a Koldo servían para "abrir puertas en muchos lados", incluyendo Canarias.

El juicio contra los implicados en esta trama se celebrará "en unos meses", según avanzó el instructor del Tribunal Supremo, quien también señaló que de resultar condenados no lo serían a menos de 10 años de prisión.