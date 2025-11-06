Junts enmienda todas las leyes del Gobierno: "La legislatura quedará bloqueada"

Junts ha anunciado este jueves que ha registrado enmiendas a la totalidad a todas las leyes que tiene presentadas el Gobierno en el Congreso y que hará lo mismo con las que lleve al Parlamento en el futuro, incluidos los presupuestos generales del Estado, una medida con la que asegura queda "bloqueada" la legislatura.

En una rueda de prensa en el Congreso, la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, ha subrayado que sin los votos de su formación "no se pueden aprobar leyes" y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sabe "desde el primer día" que su partido no vota para garantizar la "estabilidad" de España, sino a favor de los intereses de Cataluña.

Nogueras ha explicado que Junts ha registrado enmiendas a la totalidad a las 25 leyes presentadas en el Congreso por el Gobierno, que no votará a favor de las 21 que están acabando su tramitación y que vetará también las nueve nuevas propuestas que ya han pasado por el Consejo de Ministros cuando lleguen al Parlamento.

Ha enfatizado que el Gobierno no podrá, a menos que "una sus votos con el PP y Vox", aprobar los presupuestos ni el techo de gasto ni tampoco normas como "la ley Bolaños o la ley Begoña", en referencia a la ley para la modernización de la justicia y a la que afecta a la acusación popular.

El Ejecutivo "ha perdido su capacidad legislativa", ha insistido Nogueras, quien ha añadido que este paso de Junts es un "baño de realidad" para el PSOE y Sumar y ha recordado que su formación no pide "favores", sino "coherencia" y que se cumplan los acuerdos.

En una nota de prensa, Junts ha especificado que de las más de 50 leyes que están en tramitación parlamentaria tres de ellas van acompañadas de un acuerdo con el Gobierno previo a la ruptura y que quieren verlo "cumplido".

Ha reclamado que estos proyectos aceleren su tramitación y ha insistido en que el decreto de ayudas para los enfermos de ELA no puede esperar y debería ser convalidado la semana próxima.

Fuentes de la formación que lidera Carles Puigdemont han advertido, no obstante, de que hay varias leyes que sí tendrán su voto a favor: la de atención a la clientela, la de economía social, la ley del cine y la de movilidad sostenible. Además del citado real decreto de ayudas a los enfermos de ELA.

Entre las normas a las que Junts ha presentado veto están la ley de familias, la de universalidad del sistema nacional de salud, la de industria y autonomía estratégica, la ley orgánica del régimen electoral general, la de servicios digitales, la de jurisdicción universal y la de protección para la libertad de expresión.

Según Nogueras, quien ha comparecido acompañada por el resto de diputados de Junts en el Congreso, la formación ha llegado a este punto cuando se cumple una semana del anuncio de ruptura con el PSOE y después de que Sánchez no haya comparecido para explicar "cómo va a gobernar" a partir de ahora.

Cuestionada sobre si apoyarían una moción de censura o si habría que ir a elecciones, ha insistido en que Junts ha hecho lo que había que hacer y ha recordado que defiende los intereses de los ciudadanos catalanes y que lo que sucede en España compete a los "partidos españoles".

"Se ha acabado", ha sido la frase utilizada por fuentes del partido al término de la rueda de prensa, al ser preguntados sobre si es posible reconducir la situación con el Gobierno.