Junqueras anunciará este martes que quiere ser candidato de ERC a las elecciones catalanas

El líder de ERC, Oriol Junqueras, anunciará este martes en una conferencia su voluntad de ser el candidato de los republicanos a las próximas elecciones catalanas.

Junqueras ofrecerá mañana la conferencia Una nueva ambición nacional en L'Auditori, en la que dará el paso de proclamar su intención de ser el candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, según ha avanzado El Periódico y Catalunya Ràdio y ha confirmado el secretario general adjunto de ERC, Oriol López.

Aunque sigue inhabilitado hasta 2031, Junqueras está pendiente de que en los próximos meses se le aplique la amnistía para poder concurrir a las elecciones, así como para poder volver a impartir clases en la universidad.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, López ha apuntado que, en la conferencia de mañana, Junqueras "explicará la determinación que tiene de construir un futuro mejor para este país y anunciará la voluntad de dar un paso adelante para hacerlo posible, es decir, que tiene ganas de liderar la candidatura de ERC a las futuras elecciones".

"El país necesita a los mejores activos para tirar adelante nuevas propuestas y creemos que Junqueras es uno de los mejores activos que tiene este país", ha subrayado.

Sobre la situación judicial del líder de ERC, López ha recordado que "pronto saldrá" la resolución del recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional para que se le aplique la amnistía, a la vez que el 13 de noviembre está previsto que el abogado general de la Unión Europea publique sus conclusiones sobre la ley.

López, que ha señalado que Junqueras solo ha podido ser candidato "de forma real" una vez, en 2012, ha apuntado que la militancia de ERC tendrá la última palabra a la hora de elegir al candidato mediante primarias, pero ha afirmado que la dirección del partido "está muy determinada" para que así sea.

Sobre la conferencia de mañana ha explicado que está prevista la asistencia de una amplia representación de la sociedad civil: "Este país se encuentra en una nueva encrucijada histórica, que determinará cómo avanzamos después de lo que hicimos en 2017, creemos que mucha gente tiene ganas de escucharnos".

'Una nueva ambición nacional'

Una nueva ambición nacional es el título de la conferencia que pronunciará Junqueras en L'Auditori, en la que prevé presentar "un horizonte de esperanza desde la conciencia del momento actual, con la determinación de construir un futuro mejor para todos", según ha indicado ERC en un comunicado.

"Cataluña se encuentra hoy en una encrucijada histórica: debe decidir si continúa fiel a sí misma y determinada a ocupar el lugar que le corresponde sin renunciar a su esencia, o bien se niega a aquello que siempre ha sido", añade el comunicado.

La conferencia de Junqueras coincidirá con el acto de conmemoración del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 organizado por Junts en Cornellà de Terri (Girona), con las intervenciones de Carles Puigdemont -por videoconferencia- y Jordi Turull.