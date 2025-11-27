El juez Peinado avisa a Moncloa de que si no envía las agendas de Begoña Gómez y su asesora puede incurrir en desobediencia.

El juez Juan Carlos Peinado ha avisado a Moncloa de que si no le remite las agendas de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, y de su asesora, Cristina Álvarez, puede cometer un delito de desobediencia.

A través de una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid reclama "nuevamente a Presidencia del Gobierno" que le facilite diversa documentación que le requirió, "o bien indiquen las causas por las que a día de hoy no se han remitido".

"Apercibiéndoles que en caso de no remitirlo ni alegar las causas que imposibilitan su remisión, se podría incurrir en un delito de desobediencia", recalca.

Peinado se refiere a las agendas de las dos investigadas, que ha encargado analizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para "determinar si las citas, reuniones, traslados, viajes, etc., realizadas por ambas a la vez, o solo por Álvarez, estaban en relación a actividades personales o profesionales de Gómez".

También alude a todos los antecedentes que haya sobre el nombramiento de asistentes de cónyuges del presidente del Gobierno, "con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo, así como el número de asistentes nombrados de forma simultánea".

Y reclama que le entreguen los datos salariales actualizados de Álvarez hasta la fecha, además de los documentos acreditativos de su situación administrativa, como nóminas mensuales, complementos, costes sociales y cualquier variación de su relación de servicios.

Por último, el instructor requiere toda la información sobre los viajes de la asesora de Gómez pagados con fondos públicos desde su contratación, incluyendo el "uso de medios públicos (coche oficial, servicio de chófer, datos de posibles personas dependientes jerárquicamente de Álvarez)".

El juez Peinado atribuye a Gómez cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos.

Además de a la esposa de Pedro Sánchez y a la asesora, también investiga al empresario Juan Carlos Barrabés y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre.

El juez escuchará este viernes a varios cargos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que Begoña Gómez propuso como testigos para defender que firmó pliegos de contratación y registró el dominio de la cátedra que codirigía por órdenes del centro de estudios.

Hace un año que el abogado de Gómez, el ex ministro socialista Antonio Camacho, solicitó sin éxito al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que acordara dichas testificales. Finalmente, el pasado octubre la Audiencia Provincial de Madrid dio la razón a Gómez y ordenó a Peinado resolver "sin dilación" sobre la procedencia o no de las mencionadas declaraciones.

Así las cosas, el juez citó para este viernes -a partir de las 09:30- a María José Sánchez Rosales, de la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM; a María Elvira Gutiérrez-Vierna, interventora de la universidad; a María Jesús Morillo y a Mercedes Vaquero, de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI); a Zulma Escalante, codirectora del máster de Formación Permanente Sostenibilidad ESG; y a Carmen Mitxelena, actual directora de la Escuela de Gobierno de la UCM.

Sin embargo, la defensa de Gómez ha presentado recientemente un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el comunica su "renuncia" a dos de estas testigos: Sánchez Rosales y Mitxelena.

"Dichas diligencias de prueba habían sido interesadas por esta parte hace ya un año y dada la investigación que se ha venido desarrollando en el último año esta parte renuncia a las declaraciones de las dos testigos por no estimarlas necesarias", ha precisado.

Fuentes jurídicas consultadas por esta agencia de noticias han manifestado que de momento no han recibido notificación alguna de que el juez Peinado haya respondido al escrito de la defensa de Gómez.