El Gobierno ve "gravísimo" el plantón de Ayuso a Sánchez

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha asegurado que es "gravísimo" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechace reunirse el viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la ronda de encuentros que el jefe del Ejecutivo está manteniendo con todos los líderes autonómicos para abordar los problemas de sus respectivas comunidades.

"No es capaz ni siquiera ahora de mantener un mínimo respeto institucional. ¿Cómo no vas a ir cuando te llama el presidente del Gobierno para debatir los asuntos que afectan a la Comunidad de Madrid?", ha denunciado el también exjefe de Gabinete de Sánchez en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, donde ha lamentado la "estrategia permanente de choque" y de "fango" de Ayuso.

Para López, es "un hecho sin precedentes" que un presidente autonómico no acuda a una reunión con el jefe del Gobierno, aunque a esta alturas no le sorprende viniendo de Ayuso, ya que representa "la peor política". Además, ha ironizado con que a la reunión en Moncloa han acudido todos los líderes autonómicos excepto "solo una": "Oh, qué casualidad que sea ella".

"Creo que esa forma de hacer política, siempre enfangando, siempre al choque, incapaz de llegar a acuerdos nunca, siempre escurriendo el bulto sobre sus propias responsabilidades, de verdad, yo creo que esa es la peor política posible", ha añadido el ministro, asegurando que la presidenta madrileña "una vez más" ha roto los puentes y hace "una política absolutamente inútil para los ciudadanos".

Preguntado sobre en qué basa unas declaraciones que realizó el fin de semana en las que aseguró que la corrupción tiene el nombre y apellidos de Isabel Díaz Ayuso, López ha respondido que "en la mejor tradición del PP de Madrid y en que tras "muchos presidentes imputados, algunos condenados", de la actual líder madrileña se conoce "todo lo que ha pasado en estos últimos días".

"Ha acabado poniendo los cañones contra el fiscal general del Estado, cuando resulta que todos sabemos que la pareja de la señora Ayuso había cometido un delito fiscal y había tratado de intoxicar a la opinión pública contando la mentira, al revés de cómo era la cosa", ha sostenido el titular de Función Pública.

En cuanto a la imputación del fiscal general, ha reiterado que es "increíble" que se persiga a "quien trata de contar la verdad" y "combate un bulo", mientras se ampara "a quien ha reconocido un delito". Además, ha acusado al PP de "tratar de judicializar la vida política de este país" siguiendo las instrucciones de "las organizaciones ultraderechistas y fascistas".

"Son hechos, no son opiniones. El Partido Popular trata de subcontratar la oposición en manos de la Justicia, en lugar de estar en el Parlamento, en lugar de hablar de los problemas que afectan a los ciudadanos, llegar a acuerdos o llegar a propuestas. Ha decidido hacer oposición exactamente igual que lo hace Manos Limpias", ha sentenciado.

Díaz le reprocha incumplir "los mandatos constitucionales"

En la misma línea se ha expresado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien ha recriminado a Díaz Ayuso que que incumpla su responsabilidad de desplegar la cooperación entre administraciones.

En declaraciones a los medios antes de asistir a un desayuno informativo del secretario general de CCOO, Unai Sordo, Díaz ha desgranado que los presidentes autonómicos deben regirse por el principio de colaboración institucional y es "evidente" que Ayuso declina hacerlo.

"Desde luego a mí me gustaría que la presidenta de la Comunidad de Madrid cumpla con sus mandatos constitucionales", ha zanjado la también ministra de Trabajo.