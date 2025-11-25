El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

El Consejo de Ministros iniciará este martes el proceso para nombrar a Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado en sustitución de Álvaro García Ortiz, quien presentó ayer su renuncia tras ser condenado por el Tribunal Supremo.

Según han informado este martes fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la elección de Peramato, hasta ahora fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, se realiza a propuesta del ministro Félix Bolaños. Peramato, que también es fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas de Violencia de Género en el Proceso Penal, es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y según las mismas fuentes tiene el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos.