El Gobierno mantiene su confianza en García Ortiz y el PP exige su dimisión

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado este martes que el Ejecutivo mantiene la confianza en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo haya acordado la apertura de juicio oral por un delito de revelación de secretos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha insistido en que el Gobierno mantiene la confianza en el fiscal y "por supuesto, también en su inocencia".

"Siempre hemos sido conscientes de que el fiscal general del Estado ha defendido la verdad y ha perseguido el delito; por tanto, todo el respeto a esta resolución y también toda la confianza hacia el fiscal general del Estado", ha subrayado.

En cambio, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha considerado que García Ortiz "está tardando en dimitir y el presidente del Gobierno está tardando en pedirle y exigirle su dimisión si no lo hace". A su juicio, eso es lo que ocurriría en un país democrático.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Muñoz ha considerado que el paso dado en el Supremo era previsible. Respetando la presunción de inocencia del fiscal y su derecho a defender, ha señalado, García Ortiz ya debería haber dimitido por una cuestión "ética y moral".

El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado la apertura de juicio oral al fiscal general por un delito de revelación de secretos por la filtración de información sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.