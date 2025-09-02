El Gobierno defiende que "una inmensa mayoría de los españoles" comparte la opinión de Sánchez sobre los jueces

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido que una "inmensa mayoría de los españoles" comparte con el Ejecutivo la opinión de que hay algunos jueces que hacen política o "cuyas decisiones son muy difíciles de entender", y ha reivindicado que "no pasa nada por llamar las cosas por su nombre".

Así lo ha afirmado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras ser preguntada por las quejas de jueces ante la afirmación que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el lunes por la noche en una entrevista en TVE. El jefe del Ejecutivo aseguró que hay una "minoría" de jueces que están "haciendo política", así como "políticos que tratan de hacer justicia".

Alegría ha restado importancia a las declaraciones de Sánchez esgrimiendo que su opinión "no es subjetiva", entre otros motivos porque las decisiones que adoptan "esta minoría de jueces" son sistemáticamente rechazadas por la Fiscalía u otros tribunales superiores, y porque incluso han llevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a abrir investigaciones "por mala praxis".

Además, ha señalado que estas "decisiones muy difíciles de entender" adoptadas por "una minoría de jueces cuyas" no son una valoración "sólo" de este Gobierno, sino que es "una opinión compartida por una inmensa mayoría de españoles y de españolas".

"Lo que ayer dijo el presidente del Gobierno no es tampoco una opinión subjetiva. O mejor dicho, creo que es una opinión que es muy compartida por una inmensa mayoría de españoles y españolas. Que no pasa nada por llamar también las cosas por su nombre", ha añadido.

Máximo respeto a la separación de poderes

La también ministra de Educación ha defendido, no obstante, que tanto el presidente como el Gobierno "siempre han defendido a la justicia en este país", y siempre han reconocido que "la práctica totalidad, la gran mayoría de jueces y de fiscales en este país" hacen su trabajo "con absoluta profesionalidad, dedicación e imparcialidad".

"Desde el Gobierno tenemos máximo respeto a la separación de poderes. Y vuelvo otra vez a decir máximo respeto a la justicia, nuestro reconocimiento a esa gran mayoría, a esa práctica casi totalidad de jueces y fiscales que hacen su trabajo con profesionalidad", ha zanjado.