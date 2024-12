García-Page no se fía "ni un pelo" de los pactos del PSOE y ERC: "No nos vamos a dejar timar"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que "no se fía ni un pelo" de los acuerdos en materia de financiación alcanzados entre el PSOE y ERC, ha pedido "ver los documentos", al tiempo que ha avisado que "actuará en todos los frentes", pues "no nos vamos a dejar timar".

El titular del Gobierno castellanomanchego ha hecho estas consideraciones durante la inauguración de la Escuela Infantil que ha estrenado la localidad conquense de Talayuelas, desde donde ha advertido de que no va "a retroceder ni un milímetro".

"Y además, no nos vamos a dejar timar. Quiero dejarlo muy claro, y que sepan que no me fío ni un pelo, ni de lo que dicen, ni de lo que pactan. Queremos ver los documentos, y actuaremos en consecuencia en todos los frentes, porque aquí no jugamos al ser o no ser".

García-Page ha apuntado que Castilla-La Mancha necesita dinero para seguir avanzando, por ejemplo en la universalización de la gratuidad de la educación de 0 a 3 años.

"Que nadie se engañe. Las comunidades autónomas no pagamos impuestos, de manera que nosotros no tenemos por qué entender esa lógica que dicen, es que esta región pone tanto, tiene que recibir tanto. Quien lo pone es la gente. Los impuestos los pagan los ciudadanos y las empresas", ha precisado.

"El chantaje del nuevo fascimo independentista"

García-Page ha arremetido contra el impuesto a la banca, que contiene la reforma fiscal aprobada recientemente, criticando que lo recaudado va ir a las comunidades más ricas, "por haber tragado un chantaje nuevo de este nuevo fascismo que representa el independentismo catalán".

De este modo se ha pronunciado García-Page, durante su intervención en la inauguración de la escuela infantil de Talayuelas, donde tras mostrarse partidario de la progresividad fiscal, para que "paguen más los que más tienen", se ha referido a "la burda estafa que nos han hecho recientemente en el Congreso de los Diputados".

"Resulta que dicen que hay que poner un impuesto especial a los bancos. Venga, son ricos, tienen mucho dinero. Pero los bancos son esenciales para la vida de la gente, porque los bancos están llenos de la confianza de miles y millones de personas que tenemos ahí los dineros", ha precisado.

"Vamos de Robin Hood. Vamos a quitarle a los que más tienen para repartir a los que lo necesitan, ¿no? Venga, medallitas. ¿Y dónde queda el Robin Hood? Si resulta que al final cogemos el dinero de los bancos, que se supone son los que más tienen, y en vez de repartirlo a las personas en función de su necesidad se va a las autonomías más ricas, se lo quitas a los ricos para dárselo a los más ricos. ¿Todo por qué? Por haber tragado un chantaje nuevo de este nuevo fascismo que representa el independentismo catalán", ha reprobado el titular del Ejecutivo castellanomanchego.

"Lo vamos a discutir y lo vamos a pleitear por todos los lados, porque es inasumible. Lo más disolvente para la unidad de España es que consideremos que la riqueza, en vez de ser de todos, es de cada región por separado", ha alertado García-Page, que ha precisado que "ni siquiera la que más tiene que ganar es la que más chilla".

"La que más tiene que ganar es precisamente nuestra comunidad vecina, Madrid, que es la más rica", ha advertido el presidente regional, que ha terminado abogando por que los impuestos, que "se pagan de todos", se han de repartir en los mismos términos.