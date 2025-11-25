¿Cuánto gana un alcalde en España? Radiografía salarial de los regidores municipales por localidad

Ser alcalde en España no significa necesariamente tener un sueldo elevado. El análisis de 6.858 registros de regidores municipales dibuja un mapa muy desigual: la media nacional, contando tanto a quienes cobran como a quienes no, se sitúa en 15.981 euros anuales, lo que implica que la mitad de los alcaldes se queda por debajo de esa cifra, según los datos hechos públicos por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Una de las claves del estudio está en los alcaldes sin sueldo. En total, 2.265 regidores declaran cero euros como percibido, lo que supone aproximadamente un 33% del total de casos analizados. Todos ellos figuran en el régimen de 'Sin dedicación', un grupo que, sumado en conjunto, alcanza el 52,3% de los 6.858 alcaldes. Frente a ellos, un 24,1% trabaja con dedicación parcial y un 23,5% lo hace en dedicación exclusiva.

Las diferencias económicas se explican precisamente por ese tipo de régimen de dedicación. Entre los alcaldes con dedicación exclusiva (1.615 en total), el sueldo medio asciende a 44.118 euros y un máximo que llega a 110.688,12 euros. En el grupo de dedicación parcial (1.656 alcaldes), la media baja a 19.560 euros. En el bloque de sin dedicación (3.587 regidores), el sueldo medio apenas alcanza los 1.661 euros, lo que refleja que la mayoría no recibe remuneración y sólo una minoría percibe cantidades reducidas.

Radiografía nacional de los tramos salariales

La distribución por tramos de sueldo anual confirma la fuerte concentración en las bandas bajas. El reparto es el siguiente:

0 € : 2.265 alcaldes ( 33,0 % ).

: ( ). Entre 1 y 6.000 € : 1.185 alcaldes .

: . Entre 6.000 y 15.000 € : 740 alcaldes .

: . Entre 15.000 y 30.000 € : 909 alcaldes .

: . Entre 30.000 y 50.000 € : 1.323 alcaldes .

: . Entre 50.000 y 70.000 € : 343 alcaldes .

: . Entre 70.000 y 100.000 € : 90 alcaldes .

: . Más de 100.000 €: 3 alcaldes.

En conjunto, aproximadamente la mitad de los alcaldes (50,3 %) no llega a 6.000 € anuales, mientras que sólo un 6,4 % supera los 50.000 euros y apenas 93 regidores (1,36 %) cobran más de 70.000 euros al año. La fotografía nacional muestra, por tanto, una base muy amplia de alcaldes poco o nada remunerados y una franja alta mucho más reducida.

Mayoría modesta y minoría con sueldos altos

El análisis nacional podría resumirse así: existe una minoría muy bien pagada, concentrada en la parte alta del ranking, y una mayoría de alcaldes con retribuciones bajas o inexistentes, especialmente dentro del grupo 'sin dedicación'. Las cifras de media y tramos salariales encajan con esta idea de una pirámide en la que sólo unos pocos llegan a los niveles más altos de retribución municipal.

Mientras los alcaldes con dedicación exclusiva se sitúan en medias por encima de los 40.000 euros, con picos que alcanzan y superan los 100.000 euros, buena parte del resto apenas compensa económicamente el tiempo que dedica al ayuntamiento. La existencia de más de 2.200 alcaldes con 0 euros registrados como 'Total percibido' evidencia el peso de la política local ejercida sin sueldo.

Los 10 alcaldes mejor pagados de España

En el extremo superior del listado, el ranking nacional de los 10 alcaldes mejor pagados según su total percibido está formado íntegramente por regidores con dedicación exclusiva. El top queda así:

Madrid (Ayuntamiento de Madrid, provincia de Madrid, Comunidad de Madrid): 110.688,12 € anuales.

(Ayuntamiento de Madrid, provincia de Madrid, Comunidad de Madrid): anuales. Bilbao (Ayuntamiento de Bilbao, Bizkaia, País Vasco): 105.557,28 € .

(Ayuntamiento de Bilbao, Bizkaia, País Vasco): . Barcelona (Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona, Cataluña): 104.000,00 € .

(Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona, Cataluña): . Donostia/San Sebastián (Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián, Gipuzkoa, País Vasco): 96.965,68 € .

(Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián, Gipuzkoa, País Vasco): . Vitoria-Gasteiz (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Araba/Alava, País Vasco): 96.016,48 € .

(Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Araba/Alava, País Vasco): . Sevilla (Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, Andalucía): 95.684,88 € .

(Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, Andalucía): . Málaga (Ayuntamiento de Málaga, Málaga, Andalucía): 95.500,63 € .

(Ayuntamiento de Málaga, Málaga, Andalucía): . Marbella (Ayuntamiento de Marbella, Málaga, Andalucía): 95.464,60 € .

(Ayuntamiento de Marbella, Málaga, Andalucía): . Burgos (Ayuntamiento de Burgos, Burgos, Castilla y León): 94.555,36 € .

(Ayuntamiento de Burgos, Burgos, Castilla y León): . Valencia (Ayuntamiento de Valencia, València/Valencia, Comunitat Valenciana): 94.291,12 €.

En la siguiente tabla se pueden buscar por distintos parámetros como municipio, salario o tipo de dedicación, cuánto gana cada alcalde en España:

El alcalde de Madrid encabeza el listado con algo más de 110.000 euros anuales. Sólo tres alcaldes (Madrid, Bilbao y Barcelona) superan la barrera de los 100.000 euros al año. En la parte alta se aprecia una notable presencia del País Vasco, con Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz y, si se amplía el foco al top-20, también con municipios como Getxo y Portugalete. Lo mismo ocurre con Andalucía, representada en este top-10 por Sevilla, Málaga y Marbella y, más arriba en el ranking ampliado, por localidades como Almería o Roquetas de Mar.