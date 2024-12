Gan Pampols, sobre su sueldo: "No he pedido un salario para venir"

El vicepresidente segundo del Gobierno valenciano y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, ha asegurado este lunes que no ha "pedido un salario" para aceptar este nuevo cargo y que no va a cobrar "como cuando estaba activo, de ninguna de las maneras".

En su primera rueda de prensa tras tomar posesión hace seis días, y preguntado por la polémica sobre la eliminación del tope salarial para los nuevos consellers, el teniente general retirado ha asegurado que no ha "negociado ninguna retribución para venir aquí".

"No vean en esto interés crematístico, porque no lo hay", ha aseverado el nuevo vicepresidente del Gobierno valenciano, quien ha citado un verso del siglo XVI de las fuerzas armadas que según ha dicho "define muy bien lo que es un militar", en el que hay una parte que dice "ni pedir ni rehusar".

"Yo no he pedido jamás lo que no me corresponde y jamás he rehusado a lo que sí me corresponde", ha insistido Gan, quien ha afirmado que no sabe cuánto va a percibir, porque todavía no ha cobrado, y porque ya le dirán qué tiene que cobrar.

A su juicio, ha habido "un error de comunicación" sobre esta cuestión y "no se ha explicado bien", porque su salario no es "la primera medida" de su departamento, sino "la renovación de una medida que se ha ido tomando a lo largo del tiempo".

Según el vicepresidente, los devengos de un militar "no se parecen en nada a los de un civil", solo hay uno común, el trienio, que se acumula desde el inicio en la carrera: "Yo ingresé con 17 años como soldado y acabé con 65 con el pase a retiro, no tengo complemento de dedicación especial".

También ha precisado que cuando le ofrecieron el puesto de vicepresidente le dijeron que presentara su última nómina de cuando estaba en activo, para contar los trienios -que dada su "edad y condición" son 15-, y tras pedirla al Ministerio de Defensa, porque no la tenía, la presentó.

Ha manifestado que cuando le llamaron para esta responsabilidad estaba jubilado, y si le devuelven al servicio activo tiene "unos derechos consolidados", no todos, mientras que ha indicado que es un "error de base" el "confundir sueldo y salario", pues el salario es el sueldo más los complementos que a cada uno le asignen.

Gan ha sostenido que la modificación legislativa sobre los salarios se ha hecho en ocasiones anteriores y bajo distintos gobiernos para "adecuar las retribuciones" del personal que pasa de una Administración a otra, y ha insistido en que "ni es cobrar más, ni cobrar menos, es percibir" lo que en ese momento se considera en la Administración de destino que es a lo que "se tiene derecho".

El vicepresidente segundo ha criticado que todo lo que sea hacerle "perder el tiempo" en este asunto no lo dedica al núcleo de su trabajo, que es la recuperación tras la dana que le encargó el president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Alcanzar la normalidad y minimizar los riegos

Gan Pampols ha afirmado este lunes que su misión será la normalización socioeconómica de las zonas afectadas por la DANA y minimizar los riesgos derivados de futuros fenómenos meteorológicos.

El teniente general retirado ha asegurado que los principios que presiden la actuación de la Conselleria que dirige son los de "agilidad, coordinación, transparencia, claridad, rigor, profesionalidad y determinación".

Además, ha anunciado la redacción de dos planes marco: uno de reconstrucción económica y social y otro de medidas de prevención, protección y respuesta ante crisis derivadas de fenómenos meteorológicos de potencial destructivo, como el que el pasado 29 de octubre arrasó parte de la provincia de Valencia.