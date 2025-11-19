La Fiscalía pide al Supremo una vista para decidir si Ábalos y Koldo siguen en libertad

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al magistrado instructor del Tribunal Supremo que investiga el caso Koldo, Leopoldo Puente, que revise las medidas cautelares impuestas tanto al ex ministro José Luis Ábalos como al exasesor Koldo García después de reclamar cárcel para ellos por la presunta trama de mascarillas.

Así lo hace en su escrito de acusación, en el que solicita que se celebre una vistilla para modificar las medidas de prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencia periódica en sede judicial que ambos tienen vigentes.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha reclamado 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para el presunto conseguidor Víctor de Aldama.

Las acusaciones populares solicitaron el ingreso en prisión para ambos investigados, pero el Ministerio Pública ha mantenido hasta la fecha que con las medidas acordadas por el juez eran suficientes. El instructor del Supremo, Leopoldo Puente, ya advirtió la última vez que ambos investigados comparecieron para declarar como investigados que existía un riesgo "creciente" de fuga a medida que se acercara la fecha de juicio.