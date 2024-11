La Fiscalía se opone a la reapertura de la causa por la visita de Delcy Rodríguez tras los nuevos datos del caso Koldo

La Fiscalía Provincial de Madrid se ha pronunciado en contra de reabrir la causa sobre la estancia de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid Barajas en enero 2020, tal y como pedía Vox, al entender que los indicios que aparecen sobre posibles hechos delictivos en la investigación del 'caso Koldo', que se sigue en la Audiencia Nacional, deben estudiarse en esa causa.

"Las actuaciones presuntamente delictivas llevadas a cabo por Koldo García -ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos- y Víctor de Aldama -presunto conseguidor de la trama Koldo- a las que se refiere la solicitud de reapertura, están siendo objeto de investigación en el seno de las diligencias del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la AN, y es en ese procedimiento donde habrá de determinarse el alcance de dichas actuaciones, las personas que participaron o se beneficiaron de ellas así como su significación penal, pero no justifican la reapertura de la presente causa, por lo que la solicitud formulada por Vox ha de ser rechazada", explica.

En este informe, el Ministerio Público abunda además en que se debe tener en cuenta que el objeto de la causa "no es otro que la presencia de Delcy Rodríguez en territorio español en la madrugada del 20 de enero de 2020 y su significación delictiva".

Y apunta que desde esa perspectiva "los hechos a los que se hace referencia en el escrito de solicitud de reapertura no inciden sobre la licitud o ilicitud de su presencia en España (...) ni sobre el conocimiento o autorización que pudo preceder su estancia en el aeropuerto madrileño".

"Es decir, no convierten en penalmente relevantes unos hechos que ya el Tribunal Supremo entendió que tenían unos perfiles ajenos al derecho penal, por cuanto suponían la infracción de una obligación de naturaleza política, y en ese ámbito había de dirimirse la correspondiente responsabilidad", explica.

Cabe recordar que fue el pasado 16 de octubre cuando Vox solicitó la reapertura amparándose en las nuevas evidencias que habrían aparecido en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que versaba sobre el presunto papel relevante del exministro José Luis Ábalos en el caso Koldo.

Pero el Ministerio Público recalca, citando expresamente la decisión del Supremo sobre el 'caso Delcy', que las consideraciones a las que llegó ese tribunal "resultan aplicables" a este caso, ya que "es evidente que un hecho no puede ser al mismo tiempo típico en una sede jurisdiccional y atípico en otra".

Los hechos nuevos

Por otro lado, la Fiscalía explica sobre esos supuestos hechos nuevos que desarrollaba Vox en su escrito que éstos "no inciden sobre la licitud o ilicitud de la presencia en España de la vicepresidenta venezolana ni sobre el conocimiento o autorización que pudo preceder su estancia en el aeropuerto madrileño".

Recuerda que el partido de Santiago Abascal citaba "el conocimiento e intervención de Koldo García, de De Aldama y del exministro Ábalos en estos hechos". Y apunta que los de Vox añadían que también tendría conocimiento de la llegada de la vicepresidenta venezolana el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, según los querellantes, "habría autorizado expresamente la visita de Delcy Rodríguez.

La Fiscalía añade que, tras esa afirmación, el partido político mencionaba también la vinculación de De Aldama con Globalia y su trabajo en favor de los intereses de esa empresa con Venezuela; sus relaciones con personalidades venezolanas de alto nivel; su intervención en una operación de compra de oro para la entidad Bancasa SA; y el interés personal que De Aldama tendría en la presencia de Delcy en España.

Pero la Fiscalía insiste en que todos esos hechos siguen sin incidir sobre la posible ilicitud de la presencia de Delcy Rodríguez en el aeropuerto.