El fiscal Stampa reafirma ante el juez que Leire Díez dijo que seguía órdenes de Sánchez.

El fiscal Ignacio Stampa ha ratificado este miércoles ante el juez que investiga a Leire Díez su denuncia sobre un intento de soborno y que la exmilitante socialista dijo seguir órdenes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "limpiar sin límite".

Durante dos horas, Stampa ha declarado como testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, ante el que ha aportado numerosos documentos, como la grabación del encuentro que mantuvo con Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado, u otro audio de una conversación telefónica con la exmilitante, según fuentes jurídicas.

El juez Zamarriego ha decidido que el martes de la próxima semana, día 11, se reproducirá la grabación del encuentro mantenido el pasado 7 de mayo, de más de tres horas, en la sala de vistas, donde están citados a declarar los tres investigados: Leire Díez, Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol.

Stampa ha corroborado su denuncia sobre que Leire y el empresario le preguntaron en esta reunión si conocía irregularidades de los fiscales de Anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda y sel juez Manuel García-Castellón, ofreciéndole a cambio una solución para sus litigios contra el Ministerio de Justicia.

Además, como ha recalcado ante el juez, estos dijeron que seguían órdenes del presidente de Gobierno "de limpiar, sin límite", dadas tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez. También se habrían referido, según el fiscal, a la preocupación de Sánchez acerca de las saunas, en referencia al negocio de su suegro.

A ese encuentro le citaron diciendo que acudiría el entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que no asistió, aunque Leire le dijo a Stampa que reportaba directamente al que era número tres del PSOE, indican fuentes presentes en la declaración.

Según Stampa, en el encuentro hubo hasta doce referencias al presidente del Gobierno, nueve por parte del empresario y tres de la exmilitante del PSOE.

Ante el magistrado Zamarriego, este fiscal de la Comunidad de Madrid, antes en la Fiscalía Anticorrupción, ha asegurado que le parece "de extrema gravedad" que desde el Ejecutivo se intentara destruir a otro poder del Estado, el Judicial, y que se estaba produciendo un "ataque brutal" a los funcionarios de Justicia.

También ha negado que Leire Díez enmarcarse su conversación en una investigación periodística o en la elaboración de un libro, puesto que ésta le dijo que llevaba mucho tiempo sin ejercer como periodista, por lo que el fiscal considera que el objetivo de la charla era constatar supuestas irregularidades en la Justicia.

Además del encuentro del 7 de mayo, Stampa ha aportado una grabación de una llamada telefónica que mantuvo posteriormente, el 22 de mayo, con Leire Díez.

Grinda ratifica la denuncia por intento de soborno

Antes de Stampa, el fiscal ha tomado declaración como testigo al fiscal Anticorrupción José Grinda, que también ha ratificado su denuncia de un intento de soborno. El fiscal Anticorrupción ha dicho que "no sabe quién está detrás", y sólo conoce lo que le dijo el periodista que le contactó, Pere Rusiñol, que habría apuntado a la exmilitante del PSOE.

Este fiscal Anticorrupción ha declarado durante más de hora y media este miércoles en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, y ha ratificado la declaración y la denuncia que hizo ante la Fiscalía, como ha explicado a los periodistas a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla.

En su denuncia, dijo que el 27 de febrero de 2025 recibió de manos del periodista Pere Rusiñol -ahora investigado- un documento en el que se le ofrecía una oferta de traslado y ascenso a cambio de información comprometida sobre su jefe, Alejandro Luzón, y de lograr el archivo de varias causas.

Detrás de dicha oferta por escrito, que el fiscal solo pudo ver y que no conservó, este periodista le dijo que estaría supuestamente Leire Díez. Según indican fuentes jurídicas, el fiscal le comentó que pensaba que esta militante estaría ya defenestrada, pues ya había aparecido en prensa, pero Rusiñol le contestó que todavía tenía peso.

Grinda ha sido firme al asegurar ante el juez que creyó a este periodista cuando le dijo que no había leído el documento previamente, puesto que de lo contrario le habría denunciado, según indican fuentes jurídicas.

Ante los periodistas, este fiscal ha dicho que no denunció a nadie, sino que denunció hechos y que ya no mantiene amistad con Rusiñol porque éste no ha aportado en la causa el documento del que le hizo entrega.

En el juzgado, este fiscal ha explicado que se vio con Rusiñol porque era su amigo. En esa conversación, admitió que había pedido ayuda al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y al fiscal general, Álvaro García Ortiz, para poder acudir a la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Cataluña, ante los ataques por parte diputados de PSOE y de Junts.

Sin embargo, Grinda ha negado que se reuniese con Rusiñol por ese motivo, como sostiene la defensa de este investigado. El periodista ha aportado a la causa los mensajes de WhatsApp que intercambió posteriormente con este fiscal, algo que Grinda también pretende hacer.

Al fiscal le han preguntado si el documento que le entregaron, y que devolvió tras leerlo, era manuscrito o mecanografiado, un extremo que ha dicho no recordar claramente, según fuentes presentes en la declaración.

Ante el juez ha negado además tener enemistad con el empresario investigado en la causa Javier Pérez Dolset, pese a que éste le ha denunciado en diez ocasiones, y ha dicho que "desgraciadamente" está acostumbrado a que le pongan muchas denuncias y que le "intenten matar". Además, ha dicho no conocer a Leire Díez.

Entre las cincuenta preguntas que ha contestado este miércoles el fiscal, también estaba la de si forma parte de un grupo de Whatsapp denominado La Compañía junto a políticos, policías y periodistas, algo que ha admitido, aunque enmarca este chat en una relación de amigos que ya no lo son.

El magistrado escuchará también este miércoles al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, citado en calidad de testigo por los encuentros que mantuvo con Leire Díez y que está investigado en el caso Koldo.