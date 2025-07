Una fiesta con camisetas tuneadas

El pabellón central que el PP ha montado, todo con luces azules que podrían recordar a una discoteca de los 80, el mostrador más popular de todos es el que gestiona Nuevas Generaciones. Tienen camisetas y una máquina de serigrafía al instante. Puedes elegir entre varios lemas aunque los más demandados son los que ridiculizan las frases con las que el PSOE critica a Feijóo “no soy presidente porque no quiero”, o la que pone en evidencia a Sánchez, “bueno, son las cinco y no he comido”. Es el márketing que se lleva ahora en los partidos políticos; basta recordar a “Perro Sanxe”.

Es una baza más de la fiesta que el PP se ha montado todo el fin de semana. Abrazos, besos y todas las sillas ocupadas; había hasta interés por entrar como invitados en el debate de las dos ponencias del Congreso. El poder suele oler muy bien y ahora se percibe muy cerca.

La jornada empezaba con la celebración de un nacimiento; el del hijo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida quien, por lo de la conciliación, inauguró el encuentro con un vídeo. No había ni una mala cara. Bueno sí. La de Xavier García Albiol, presidente del cónclave, enfadado porque los asistentes no se callaban y no podía dar paso al siguiente punto del orden del día, que era en 1.11. Estaban saliendo del plenario Feijóo, Rajoy y Aznar y todos los barones autónomicos y los compromisarios querían retratarse con ellos. Pues ni por esas.

Y la de Carlos Mazón que, nada más romperse las filas de la primera fila del plenario y salir a la zona común, se situaba en un rincón acompañado sólo por dos colaboradores. Demasiado evidente su soledad.

La jornada salió tan bien, a pesar de fallos de sonido, coordinación y retrasos propios de un evento de esta dimensión, que hasta Isabel Díaz Ayuso pasó desapercibida. Nada más se hizo una foto en el mostrador de la Comunidad de Madrid repartiendo fruta.