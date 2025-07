Félix Bolaños afirma que no hay ningún indicio del informe de la UCO sobre financiación irregular del PSOE

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este miércoles que no hay ningún dato ni indicio que lleve a decir que ha habido alguna involucración del PSOE en un supuesto de financiación irregular y ha señalado que extender la sombra de sospecha a todo un partido "es injusto".

En una entrevista en la Cadena Ser, Bolaños ha insistido en que sólo existen indicios sólidos y graves sobre tres personas -Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García- y ha denunciado los intentos, por parte de la oposición, de crear "una sombra de sospecha colectiva", que considera injusta y que no se corresponde con la realidad.

Preguntado por el auto del juez que ha enviado a la cárcel al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que habla de personas físicas o jurídicas que se pudieran haber beneficiado de las mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública, Bolaños ha defendido que lo que dice el auto "es que no hay ni un solo indicio que en este momento involucre al PSOE como organización".

De hecho, insiste en que todas las auditorías que se han llevado a cabo llevan a la conclusión de que no ha habido absolutamente nada que afecte al PSOE. "No tenemos absolutamente ningún dato, ningún indicio, nada que lleve a decir que ha habido alguna involucración del PSOE". "Sí hubo un comportamiento irregular de estas tres personas y tuvieron un beneficio económico, pero fue un beneficio económico para ellos, no para el PSOE", ha subrayado.

Bolaños ha insistido en que la legislatura llegará a 2027 y ha descartado la cuestión de confianza, porque tampoco lo ha pedido ninguno de los socios parlamentarios del Gobierno y cuentan con la confianza del Parlamento, como lo demuestra -ha dicho- el hecho de que el Ejecutivo gana el 90 % de las votaciones.

Sobre la reunión de hoy con Sumar, el titular de Justicia ha dicho que van a intercambiar opiniones y a hablar de medidas. "Vamos a escucharnos y yo creo que también es importante que seamos todos conscientes de que la indignación con la corrupción no es exclusiva de nadie. Los primeros somos nosotros, que hemos sido traicionados, por eso estamos más indignados que nadie".