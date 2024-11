Felipe González: "Si es por las ideas, yo soy la modernidad del PSOE, evidentemente"

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha asegurado este martes que "si es por las ideas", él es "la modernidad del PSOE, evidentemente", mientras que "los viejos en ideas son otros", ya que ha afirmado que el funcionamiento actual del PSOE es comparable al de "los (años) 30" del siglo pasado.

En una intervención en Valladolid, preguntado por lo que espera del inminente Congreso Federal del PSOE, ha comparado su gestión al frente del partido, cuando los Comités Federales duraban "un día y medio" y sólo podían hablar en ellos "los que criticaban a la Ejecutiva".

"Eso nos hacía ganar tiempo", ha asegurado, convencido de que el debate interno y las votaciones que no se acercaban al 90 o al 100 por ciento eran mejores para el PSOE que lo que ocurre ahora, por lo que ha puesto en duda que el partido en su época estuviera más fracturado que ahora: "Era otra forma de hacer política", ha resumido.

En este punto, González ha afirmado que "lo más viejo de lo que está pasando ya pasó", en referencia a los años 30 del siglo pasado, mientras que "lo nuevo fue lo que incorporó el PSOE a partir de Suresnes", en referencia al Congreso en el que se refundó el partido antes de la transición democrática desde la dictadura franquista.

"Si es por la edad yo soy lo viejo, pero si es por las ideas, yo soy la modernidad del PSOE, evidentemente", ha sentenciado González, convencido de que cuestiones como los Pactos de la Moncloa y otras formas de hacer política durante la transición no son propios de un "partido viejo", sino todo lo contrario: "Los viejos en ideas son otros", ha concluido.

"Tudanca tiene razón"

Preguntado por la disputa vivida entre el PSOE de Castilla y León y la dirección federal del PSOE, a cuenta de las primarias y su anticipación al Congreso Federal -finalmente postergadas a enero-, González ha respondido tajante: "Tudanca tiene razón", ha dicho en referencia al líder autonómico del PSOE-CyL.

En su opinión, las primarias "deberían ser en tiempo y forma cuando lo han decidido las agrupaciones", en alusión a la votación del Comité Autonómico que respaldó un calendario que hubiera posibilitado que las primarias se desarrollaran antes del Congreso Federal.

"Lo lamento por Tudanca", ha confesado al final del acto sobre el perjuicio que puede causarle su apoyo en este conflicto, cuando el director de El Norte de Castilla, Ángel Ortiz, le ha agradecido los titulares dados en su intervención, entre otros el referido al dirigente socialista del PSOE-CyL.

"No pactaría con Bildu ni obligado por la Guardia Civil"

Preguntado por los pactos políticos en la actualidad, tanto los protagonizados por el PP y Vox como los que mantiene el PSOE con Sumar y otras formaciones políticas, González ha sentenciado que él "no pactaría con Bildu ni obligado por la Guardia Civil, por hablar de lo que queda con autoridad en España": "Por ese camino no me meten", ha insistido.

Ha defendido la "legitimidad de pactar con los que han recibido el voto", pero ha añadido que lo que quita o da la "dignidad" es "lo que se pacta": "¿Es más legítimo pactar con Bildu que con Vox? No, ¿de qué?", se ha preguntado.

González ha apostillado que "con Vox tampoco" pactaría, entre otras cosas porque quieren acabar con la descentralización, por lo que ha pedido que respeten la Constitución incluso para cambiarla, y tampoco lo haría con Puigdemont: "A ninguno de ellos les interesa que España funcione".

Sobre las reivindicaciones independentistas, el ex presidente ha sostenido que debería haber una reforma constitucional que incluya que "no es aceptable que se ponga en cuestión la integridad territorial" de España, "como pasaría en Alemania".

"Habría que cerrar la posibilidad en la Constitución", ha defendido el expresidente, para añadir después que sería un mensaje a los independentistas: "Pierda toda esperanza".