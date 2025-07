Feijóo, sobre el caso Montoro: "Lo que haya que investigar, que se investigue"

Después de que ayer no tuviese ninguna aparición pública ni reaccionase a la imputación del ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que su criterio sobre la corrupción es muy claro, no cambia en función de a quien afecte y, por tanto, "lo que haya que investigar, que se investigue".

Feijóo se hizo este comentario en su cuenta de la red social X después de que este jueves Montoro comunicara al PP su decisión de abandonar la militancia en el partido, que la víspera le abrió un "procedimiento de información" tras conocerse que está siendo investigado por un juzgado de Tarragona por favorecer presuntamente a empresas fabricantes de gases industriales.

"Mi criterio acerca de la corrupción es muy claro y no cambia con independencia de a quién afecte", ha escrito el presidente del PP.

Además, en referencia a la actuación del Gobierno ante los casos de corrupción, ha subrayado que él no hablará "ni de persecución de los jueces ni de pseudomedios".

"Lo que haya que investigar -ha apostillado- que se investigue".