Feijóo alerta del "la decadencia absoluta" del Gobierno y le acusa de "perseguir a la Guardia Civil"

El presidente de PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que hay "olor a podrido" en la política española ante los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y ha señalado que ha convocado un Congreso nacional del PP el próximo mes de julio para "relanzar el cambio" en España con "ilusión".

"Me parece que estamos en la decadencia más absoluta, que estamos pasando el momento de mayor dificultad de la democracia española y que conviene pegar un corte quirúrgico y empezar una época nueva", ha declarado Feijóo, quién se ha hecho eco de la información que publica El Confidencial con un audio que, según este medio, desvelaría una operación del PSOE para acabar con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En una entrevista en Telecinco, Feijóo ha criticado esa "persecución a la Guardia Civil por parte del Gobierno". "En la España en la que yo creo, a la Guardia Civil se la respeta, no se la difama", ha aseverado, para añadir que ese tipo de actuaciones evidencia que "algo" en España "está fracasando".

Feijóo ha asegurado que la situación política española en este momento "es una situación inédita", con la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, investigada "en los juzgados a la plaza de Castilla". Además, ha criticado la actuación del PSOE extremeño "para salvar al hermano de Pedro Sánchez", criticando el "fraude electoral" con el líder de los socialistas extremeño, Miguel Ángel Gallardo, tras su aforamiento.

Habla de una "emergencia nacional"

"Hay un olor a podrido que impregna toda la política. Esto hemos de cortarlo", ha apostillado, para añadir que están ante "una emergencia nacional". Por eso, ha pedido apoyo al Partido Popular para que el presidente del Gobierno abandone La Moncloa.

En este contexto, ha asegurado que ha convocado un congreso nacional del PP en julio que busca ser un "punto de inflexión" y "un rearme moral" con el objetivo de "acreditar que el cambio político no solamente es necesario por el desgaste del Gobierno, sino que es oportuno" porque han de "generar una atmósfera de ilusión" en España y "volver otra vez a la España de la serenidad, a la política útil, a la política que consiste en cumplir la palabra".

"Por tanto, vamos a hacer un Congreso para renovar la ilusión, para rearmar moralmente la sociedad española y para decir que no todo vale, que no podemos vivir en una anomalía política como la que estamos viviendo", ha manifestado, para añadir que el país no puede tener un Gobierno "indecente".

El futuro de Mazón, en "el momento oportuno"

Además, Feijóo ha asegurado sobre el futuro del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que hablarán "en el momento oportuno" y ha recalcado que "lo urgente" en este momento es aprobar el presupuesto de la Comunidad Valenciana, máxime cuando, según ha dicho, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está "asfixiando financieramente" al Gobierno autonómico.

"En materia de víctimas, no vamos a poder reponer la vida de las personas que resultaron ahogadas durante la dana. Por lo menos nuestro objetivo es investigar hasta el final quiénes son los responsables de forma directa o indirecta", ha declarado Feijóo en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press.

Al ser preguntado por qué Mazón no se ha reunido aún con las víctimas cuando el PP criticó que Pedro Sánchez tardase siete meses en hacerlo -tras su visita el pasado jueves a Valencia-, Feijóo ha señalado que "no es ésa la información" que él tiene porque el presidente de la Generalitat sí que se ha visto con víctimas.

"Hay varias asociaciones. No solamente son las que se ha reunido el señor Sánchez, parapetado con no sé con cuántas Fuerzas y Cuerpos de seguridad en el edificio donde se reunió", ha afirmado el jefe de la oposición.

El presidente del PP ha criticado que Sánchez no haya "vuelto a ni un solo de los ayuntamientos que ha sufrido la dana" ni haya puesto "un euro encima de la mesa para reponer los servicios sanitarios, educativos y sociales" tras la tragedia del pasado 29 de octubre, en la que fallecieron 228 personas.

Así, ha indicado que el presidente del Gobierno "está asfixiando financieramente a la Generalitat Valenciana", dado que, "no le está permitiendo el fondo de liquidez autonómica que siempre se ha permitido en todos los gobiernos a esa comunidad, que está claramente infrafinanciada".

"Investigar hasta el final quiénes son los responsables"

Tras reiterar que el objetivo del PP es "investigar hasta el final quiénes son los responsables" de lo ocurrido, Feijóo ha admitido que "ninguna de las administraciones estuvieron a la altura" con la dana. Eso sí, ha destacado la actuación de la Generalitat frente al Gobierno de Sánchez. Así, ha subrayado que Mazón hizo una "remodelación de gobierno", compareció en sede parlamentaria y abrió "una investigación en las Cortes Valencianas", y "está trabajando al máximo para recuperar la normalidad".

Por el contrario, ha señalado que hay "otra administración", la que dirige Pedro Sánchez, "que se escapa de Paiporta, que deja al jefe del Estado solo y que ha hecho una discriminación en contra del Gobierno valenciano".

"Al final los ciudadanos creo que tomarán opinión entre una forma de gestionar y otra", ha manifestado, para insistir en que eso no significa "aceptar" que lo que han hecho las administraciones públicas tras esta catástrofe esté "bien" porque se han cometido "muchos errores".

Al ser preguntado expresamente si va a mantener a Mazón como candidato, Feijóo ha respondido que en este momento la Generalitat "está comprometida con sacar los presupuestos de la comunidad adelante" y "con aprobar un real decreto de más de dos mil millones de euros de fondos" para los afectados de la dana. Además, ha recordado que el propio Mazón ya vinculó su futuro político con la reconstrucción, al poner "su destino político" en manos de "la capacidad o no que tenga su Gobierno de recuperar la normalidad". "Y por tanto, de eso hablaremos, y hablaremos en el momento oportuno", ha declarado, para añadir que ahora el objetivo del PP no es hablar de Mazón sino "los valencianos". Según ha agregado, "lo urgente en este momento es aprobar el presupuesto" de la región y es en eso en lo que están.