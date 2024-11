Feijóo acusa a Sánchez de ocultar tras la DANA "los casos de corrupción que llevan su nombre"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de comparecer en el Congreso un mes "tarde" para rendir cuentas sobre la DANA para "esconderse de los casos de corrupción que llevan su nombre" y "cubrirse de toda la peste de corrupción y mentiras que le rodean".

Al jefe del Ejecutivo le ha dicho además que no ha calculado bien y que "la gente no le va a perdonar que no ejerciese sus competencias, no le va a perdonar su abandono", tras recordar que el Congreso votó la ley que cambiaba el sistema de elección del consejo de Radiotelevisión Española cuando ya se conocía la dimensión de la DANA.

"Déjelo ya", ha reclamado Feijóo a Sánchez, antes de afearle que la "agonía judicial y legislativa" ocupa "todo el tiempo" del presidente del Gobierno. A su entender, "ningún Gobierno centrado en protegerse a sí mismo ante los tribunales puede proteger a los ciudadanos".

A su entender, todos los esfuerzos tendrían que estar en la reconstrucción y en evitar que se repitan unos "hechos semejantes" a la DANA. "Debería ser el primero en disculparse pero ha venido a decir que todo está bien hecho y volvería a hacer lo mismo", ha criticado.

En su intervención, Feijóo ha trasladado una petición de "perdón a quienes creen que la política no ha estado a la altura, ni de las circunstancias, ni de la gente". "No, no lo ha estado", ha reconocido, para acusar a Sánchez de haber actuado con "cálculo político".

"Y la verdad, señor Sánchez, usted ya no debería de estar aquí. Y cada día, por una nueva razón, llega tarde y encima lo hace para cubrirse de toda la peste de mentiras y corrupción que le rodea. Viene a esta Cámara a hablar sobre las riadas, pero no lo hace por los afectados, lo hace por usted, como siempre, para esconderse de los casos de corrupción que llevan su nombre", ha manifestado.

"¡Culpó al señor Mazón! Por cierto, usted sí podría estar tranquilamente en la India con una imputada por corrupción", ha afeado.

A Sánchez le ha preguntado qué se decidió en la reunión de los organismos de la administración central de las 09:30 en Valencia, sin la asistencia de la Generalitat, si se decidió cortar carreteras o trenes o si ve correcto tener la presa de Forata "a punto de reventar y no declarar en ese instante la emergencia nacional".

También ha sostenido, censurándolo, que durante dos horas y media no se trasladó información sobre el barranco del Poyo o que se corrigieron las previsiones de la Aemet que pronosticaron que la dana se iría a las 18:00, solo seis minutos antes.

"Déjese de mentiras, sabían lo que iba a pasar y se quedaron de brazos cruzados esperando o es que no se enteraron a tiempo y eso lo agravó todo. Mire, la realidad es que su Gobierno no reaccionó hasta las 23:00 de la noche", ha espetado.

Además, ha arremetido contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que ha preguntado si no declaró la emergencia nacional "porque no quiso o porque no le dejaron" y le ha recordado que tanto la omisión del deber de socorro como la prevaricación "por omisión" son delitos.

Además, ha cargado en su contra por la corrupción: "Se ha servido de los recursos de los españoles a los que se deben y lo que tiene que hacer es pedir disculpas, devolver lo que se han llevado y marcharse, no parapetarse detrás de esta tragedia".

Según Feijóo "ningún Gobierno centrado en protegerse a sí mismo ante los tribunales puede proteger a los ciudadanos" y Sánchez no tiene margen, por su "agonía judicial y legislativa", de centrar todos los esfuerzos en la reconstrucción y en evitar que se repitan hecho semejantes. "Usted ya no gobierna, déjelo ya, déjelo ya", ha recalcado.

También ha denunciado la inacción del Gobierno en el barranco del Poyo o en los cauces de los ríos, censurando que durante seis años y medio se hayan "llenado la boca con el discurso del cambio climático y a la vez no han movido un dedo para evitar sus consecuencias".

Tras estas críticas, Feijóo le ha dicho a Sánchez que "por principios" el PP reitera su apoyo a las medidas de la reconstrucción, aunque ha vuelto a denunciar que son insuficientes. Además, ha reclamado que sea la Agencia Tributaria quien gestione las ayudas, sin castigar a las víctimas con un castigo burocrático.