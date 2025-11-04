Los familiares de las víctimas de la dana, en el Congreso: "No los mató el clima, sino la mala gestión"

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29-O, Rosa Álvarez, durante su comparecencia en la comisión de la dana en el Congreso.

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29-O, Rosa Álvarez, ha lamentado que la comisión de investigación de la dana en el Congreso no tenga validez legal para condenar y, aunque ha dicho que es "una victoria social", ha subrayado que queda un importante paso: "Mazón, a prisión".

La comparecencia de las víctimas es "un alivio moral y una victoria social, la prueba irrefutable" del potencial de "las personas pequeñas" haciendo cosas grandes, y ha añadido que "salir a la calle para mantener la dignidad es capaz de cambiar el mundo".

"A nuestros familiares no los mató el clima, los mató la mala gestión, la falta de respeto por la ciencia, falta de previsión", ha asegurado durante esta primera comparecencia de víctimas en el Congreso, por donde pasarán trece de ellas entre hoy y el jueves, en lo que será una primera fase antes de pasar a la etapa de políticos y técnicos.

"Carlos Mazón anunció ayer su dimisión, ¿aminora eso nuestro dolor? sinceramente no", ha asegurado Rosa Álvarez en su comparecencia. "La muerte de mi padre me duele hoy igual que ayer, igual cada día", ha añadido.

"El máximo responsable de nuestra desgracia ya no representa a un pueblo que se puso en pie para ayudar a los que estábamos en el suelo, heridos y muertos", ha insistido.

Mazón "se marchó de la peor manera posible, eligió no nombrar a las víctimas, sino victimizarse", según Rosa Álvarez, en una comparecencia cargada de emoción, marcada por la unidad de los grupos parlamentarios en sus intervenciones al manifestar su dolor y acompañamiento y apoyo a la víctimas y la necesidad de esclarecer los hechos del día de la tragedia.

"Agradezco la oportunidad de dirigirme a este órgano y aporto mi testimonio con el mismo deseo firme de verdad, justicia y reparación que anima a todas las familias que sufrieron la pérdida de un familiar", ha dicho.

También ha criticado "la incompetencia, la ineptitud" de quienes deberían protegerlos "y no lo hicieron".

Y sobre todo, ha lamentado "la falta de humanidad de quienes sólo son hombres y se sienten tan por encima de los demás, y que ni siquiera han pedido perdón".

Esta comisión, que nació a pesar de los votos "en contra de algunos partidos", ha dicho, "tiene un nombre largo, tan largo como profundo". "Nuestro dolor", ha reiterado.

Ha agradecido la creación de la Comisión para investigar la gestión de la dana en Valencia de hace un año, y especialmente el orden de las comparecencias, con las víctimas en primer lugar. "Nos hace recuperar la confianza en las instituciones, sentirnos un poco más cerca de conseguir justicia y reparación".

"Al menos habrá servido para algo todo el esfuerzo", ha dicho, tras insistir en el dolor de los familiares de las víctimas cada día para "exigir justicia" para sus familiares muertos.

"Estamos más cerca" de alcanzarla, y "lo habremos conseguido nosotros, la sociedad civil", ha añadido.

Aunque se ha acusado a las familias de las víctimas de estar instrumentalizadas, ha dicho: "No vamos a permitir que nos arrebaten nuestro criterio. No somos de nadie, sino fruto del dolor".