La factura de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana: 165 euros por dos menús concertados

Foto aportada por el dueño de El Ventorro a la causa / EP

El reservado de El Ventorro en el que comieron Carlos Mazón y la periodista el día de la dana.

El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana comieron dos menús por un importe total de 165 euros el 29 de octubre de 2024 en El Ventorro, según consta en la factura emitida por el propietario del restaurante e incorporada ya al sumario de la causa judicial por la gestión de la dana.

En esa factura, se hace constar como receptor de la misma al PP de la Comunidad Valenciana.

Ambos comieron en la mesa 106 y disfrutaron de "dos menús concertados", según refleja dicho documento, cuya hora de expedición no consta.

El propietario de El Ventorro, que declaró recientemente como testigo ante la juez de Catarroja que dirige la investigación, ha aportado también dos fotografías del reservado, donde se puede ver una mesa ovalada con cinco sillas en una habitación con dos grandes ventanales y un pequeño mueble bajo auxiliar.

Además, ha entregado el plano en planta de dicha habitación, que tiene 4,43 metros de largo por 2,83 de ancho.