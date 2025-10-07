España refuerza la protección frente a la violencia vicaria pero 1.435 menores siguen en riesgo

José Bretón, condenado por el asesinato de sus hijos Ruth y José; uno de los casos de violencia vicaria más mediáticos.

La aprobación del anteproyecto de ley contra la violencia vicaria supone un paso histórico en el reconocimiento institucional de una de las formas más crueles de la violencia machista: aquella que utiliza a los hijos para causar el máximo daño a las madres. Si bien existen muchos tipos de ejercerla, tanto a nivel económic (retirando pensiones o cuidados) como manipulaciones hacia los menores, la violencia hasta asesinato de los niños es la expresión más cruel de la misma.

Ruth y José

Así es el caso más mediático que se conoce y comenzó a poner las bases de esta conciencia social: el asesinato de los pequeños Ruth y José, por su padre José Bretón en el año 2011; el mismo terrible suceso que puso nombre en España a la violencia vicaria. Mientras el texto avanza hacia el Congreso, en el que además se prohíben publicaciones narrativas o literarias donde dan voz a los asesinos, las cifras del sistema VioGén continúan poniendo de manifiesto la magnitud del problema.

Según el último informe del Ministerio del Interior, a 30 de septiembre había 1.435 menores en riesgo de ser agredidos por el maltratador de sus madres, un 14,7 % menos que el año pasado, pero todavía una cifra alarmante. Desde marzo de 2019, 5.865 niños y niñas han sido identificados como víctimas potenciales de violencia vicaria.

El sistema VioGén, que evalúa el riesgo al que están expuestas las mujeres víctimas de violencia de género, también mide desde hace cinco años el peligro para sus hijos e hijas. En septiembre, dos menores se encontraban en riesgo extremo (letal), 121 en riesgo alto y 1.312 en riesgo medio. En todos los casos, las fuerzas de seguridad alertaron a la Fiscalía y a la autoridad judicial para la adopción urgente de medidas de protección.

La maternidad, un factor de riesgo

La maternidad continúa siendo un factor de vulnerabilidad dentro del ciclo de la violencia machista. Más de la mitad de las mujeres con protección policial —54.163 víctimas— tienen hijos e hijas menores a su cargo, un 3,9 % más que hace un año. La intersección entre maternidad y violencia de género refleja, una vez más, que los menores son también víctimas directas del maltrato.

En paralelo, el número total de mujeres con protección policial ha ascendido a 104.981, un aumento del 5,3 % respecto a septiembre de 2024. De ellas, 18 se encuentran en riesgo extremo, 987 en riesgo alto, 14.855 en riesgo medio y 89.121 en riesgo bajo.

Víctimas especialmente vulnerables

El sistema policial identifica también colectivos de especial vulnerabilidad: 1.349 víctimas menores de edad (un 10,2 % más que hace un año) y 2.469 mayores de 65 años (un 6,2 % más). En total, VioGén registra 764.552 víctimas de violencia de género, un 6,4 % más que el año anterior, y 892.010 casos asociados, de los que más de 104.000 permanecen activos.

Con la nueva ley, la violencia vicaria se tipificará de forma expresa en el Código Penal, reconociendo a los hijos e hijas de las mujeres maltratadas como víctimas plenas de la violencia machista. El objetivo es garantizar su protección integral y evitar que el maltratador pueda instrumentalizarlos como herramienta de control o castigo. De este modo, el Ministerio de Igualdad subraya que esta reforma no solo refuerza la respuesta penal, sino también la prevención, la atención psicológica y la reparación del daño.

Los recursos

El 016 atiende de forma gratuita y confidencial a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas y en 52 idiomas. También se puede contactar por correo electrónico en 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el 600 000 016.

Los menores tienen además el teléfono ANAR 900 20 20 10. En caso de emergencia, se puede llamar al 112, 091 (Policía Nacional) o 062 (Guardia Civil), o usar la aplicación AlertCops, que permite enviar una alerta geolocalizada a las fuerzas de seguridad.