Error en el listado de admitidos para el ingreso en la Guardia Civil: se rectificará en el BOE este sábado

La Guardia Civil rectificará su listado de admitidos para el ingreso a la escala de cabos y guardias después de detectar un importante error en la relación de aspirantes publicada en el Boletín Oficial del Estado. Según han confirmado fuentes oficiales del instituto armado a Europa Press, está previsto que la corrección se publique mañana sábado tras subsanar las irregularidades detectadas en el documento inicial.

El problema surgió cuando varios candidatos fueron incluidos erróneamente como aptos sin haber superado realmente las pruebas de acceso, mientras que otros aspirantes que sí habían aprobado quedaron excluidos del listado. La Guardia Civil ha contactado ya con todos los afectados mediante correo electrónico para informarles de la situación y las medidas adoptadas para solucionar esta incidencia.

El listado original se publicó este viernes en el BOE, consecuencia de una resolución fechada el 21 de octubre de la Jefatura de Enseñanza del cuerpo. En dicho documento se incluía la relación provisional de aspirantes propuestos para ingresar en los centros formativos de la institución.

Cambios en las citaciones previstas

Los candidatos afectados habían sido convocados inicialmente para el próximo 27 de octubre en la Academia de Baeza (Jaén) o en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro (Madrid), donde debían formalizar su ingreso a los centros docentes de formación. Tras detectarse el error, la Guardia Civil ha tenido que reorganizar todo el proceso de admisión para garantizar que solo los candidatos que verdaderamente superaron las pruebas figuren en la lista definitiva.

Esta rectificación pone de manifiesto la importancia de los procedimientos de verificación en los procesos selectivos de los cuerpos de seguridad del Estado, especialmente en convocatorias con gran número de aspirantes como la actual. Las autoridades han actuado con celeridad para minimizar las consecuencias del error y garantizar la transparencia del proceso.