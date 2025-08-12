Elma Saiz denuncia una pancarta "con simbología nazi" contra los menores migrantes

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha denunciado este martes una pancarta "con simbología nazi" contra los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que han sido derivados este lunes al centro estatal de acogida, en Gijón.

"Y no me gustaría contarles lo que les tengo que contar, pero miren, no han pasado ni 24 horas desde que estos niños y niñas han llegado al centro de titularidad estatal, a su destino, que hemos tenido que retirar una pancarta con simbología nazi que pedía su expulsión", ha asegurado la ministra en declaraciones a medios.

Así lo ha puesto de manifiesto después de producirse este lunes el primer traslado de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias a la Península. Con este traslado comienza a hacerse efectivo el auto que dictó el Tribunal Supremo (TS) con el que se instaba al Gobierno central a adoptar medidas urgentes para los más de mil menores migrantes no acompañados que estaban en Canarias y habían solicitado protección de asilo.

En este sentido, la ministra ha dicho que la derivación de estos menores ha sido un "rotundo éxito" y ha agradecido tanto a las entidades como al personal del departamento que dirige que "acompañaron en todo momento a los menores desde su salida de Canarias hasta el lugar de destino".

Igualmente, Saiz ha pedido "respeto" en la decisión del Ministerio de no contar públicamente cuál es el destino de estos menores migrantes. En esta misma línea, ha recordado que son "niños que huyen, que son perseguidos". "Y mi trabajo consiste en evitar que esa persecución de la que huyen se reproduzca en nuestro país", ha añadido.

Además, la ministra ha exigido "colaboración" a la sociedad, a las autonomías y a los medios de comunicación para evitar "poner el foco" en estos menores. "Y saben que quien tiene que tener la información, estamos siguiendo un protocolo, las comunidades autónomas y las entidades tienen la información que tienen que tener y les pido que la traten con la delicadeza y con la intimidad que requiere el tratamiento de estos menores y de estas niñas", ha destacado.

Por otro lado, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró este lunes que "hay cierta improvisación" en el Gobierno para el traslado de los menores migrantes. Además, apuntó que si se derivan a 30 semanalmente, el proceso de traslado se alargaría 10 meses.

"No faltar a la verdad"

Al respecto, Saiz ha calificado las declaraciones de Clavijo de "ejercicio de deslealtad" y ha invitado al presidente canario a "no faltar a la verdad". "Haría bien el señor Clavijo en no faltar a la verdad y en tener esa lealtad, que es lo que estamos haciendo cumpliendo el alto del Tribunal Supremo", ha subrayado.

La ministra también ha recordado que se han tenido que adecuar los espacios, "porque no es lo mismo atender a un adulto que a un menor". "Por supuesto, dentro de los menores también hay diferentes perfiles, no es lo mismo una niña que pueda venir y que pueda tener redes en otras comunidades autónomas, en otros países próximos, que un niño que venga absolutamente solo sin ningún tipo de red", ha explicado en relación a la acogida de los menores migrantes solicitantes de asilo.