Pedro Sánchez publica una nueva carta: "Mi decisión de continuar es más fuerte que nunca"

Pedro Sánchez, de nuevo a las siete de la tarde, publicó una segunda carta en la red social X, heredera de Twitter, pero esta vez para confirmar que seguirá al frente del Ejecutivo y acusando al PP de Alberto Núñez Feijóo y a la formación Vox de Santiago Abascal de poner en marcha la máquina del fango justo la semana en que se celebran las elecciones europeas.

Esta misiva llega horas después de que el juez Juan Carlos Peinado llamara a declarar a la esposa del presidente, Begoña Gómez, el próximo 5 de julio por su condición de investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción.

Nueva carta a la ciudadanía. pic.twitter.com/kyubn3DAII — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 4, 2024

"Quiero decirle que mi decisión de continuar al frente de la Presidencia del Gobierno es más firme que nunca. Que la tarea que tiene el Gobierno de coalición progresista es más necesaria que nunca", publicó Sánchez en su carta.

"Esta decisión (de la citación de Begoña Gómez) se anuncia sólo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado", apunta el secretario general socialista.