Las elecciones autonómicas en Castilla y León serán el 15 de marzo

Las elecciones autonómicas de Castilla y León se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026, según lo ha confirmado el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, antes de participar en el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Palencia.

No obstante, Vázquez ha precisado que de haber un adelanto electoral en el ámbito nacional la Comunidad haría coincidir la fecha de los comicios.

Además de las elecciones en Castillay León esttá previsto que en 2026 se celebren también autonómicas en Andalucía, comicios para los que no hay fecha definida aún.

En este clima preelectoral, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se recluirá con sus barones territoriales el último fin de semana de septiembre en Murcia para fijar la hoja de ruta del partido en este nuevo curso político, según han confirmado fuentes de la dirección nacional del partido.

Este lunes, ante la Junta Directiva del PP, Feijóo reclamó a los suyos mantener la "guardia alta" para no caer en las "trampas" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ni "conceder un milímetro de terreno a nadie que no crea en ese cambio", en alusión a Vox.

"España necesita un cambio y ese cambio lo necesita porque vive atrapada en un triángulo tóxico de corrupción, de mentira y de incompetencia", aseveró Feijóo.