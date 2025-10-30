Un Airbus A-330 MRTT logra el vuelo más largo sin escalas el Ejército del Aire español: 15 horas y 26 minutos

El Ejército del Aire y del Espacio español ha establecido un nuevo récord histórico el pasado 15 de octubre de 2025, cuando uno de sus aviones A-330 MRTT completó el vuelo más largo sin escalas jamás realizado por la institución. La aeronave despegó a las 07:56 desde el aeropuerto internacional de Hangzhou (China) y aterrizó en la base aérea de Torrejón (Madrid) tras 15 horas y 26 minutos de vuelo ininterrumpido, cubriendo una distancia de 11.600 kilómetros y sobrevolando 12 países diferentes.

Esta hazaña aeronáutica no solo marca un hito en la historia de nuestras Fuerzas Armadas, sino que también demuestra la capacidad operativa del Ejército del Aire español para realizar misiones de largo alcance. El teniente coronel Pedro Arjona comandó la aeronave durante esta misión, acompañado por una tripulación de 16 profesionales altamente cualificados, incluyendo cuatro pilotos, tres sobrecargos, seis auxiliares de vuelo, dos mecánicos y un electrónico. La misión formaba parte de un complejo operativo de transporte de personal que siguió la ruta España-Egipto-China-España.

El Ministerio de Defensa ha destacado la relevancia de este logro a través de un mensaje publicado en la red social X el pasado martes: "Una misión de transporte compleja, con planificación meticulosa y ejecución impecable". Sin duda, este vuelo representa un avance significativo en las capacidades logísticas y operativas de nuestras fuerzas aéreas, consolidando su prestigio internacional.

Los desafíos de un vuelo intercontinental sin precedentes

La ejecución de esta misión no estuvo exenta de dificultades. La tripulación tuvo que enfrentarse a numerosos desafíos tanto en la fase de planificación como durante el vuelo. Entre los más significativos destacó el cumplimiento de la normativa aérea de diferentes países, ya que la ruta atravesaba jurisdicciones con regulaciones distintas que debían ser respetadas en todo momento para garantizar la legalidad del trayecto.

Un A-330 MRTT en pleno vuelo. / M.G.

Otro de los obstáculos técnicos fueron las interferencias en los sistemas de navegación y comunicaciones, un factor crítico que podría haber comprometido la seguridad del vuelo. La tripulación tuvo que implementar protocolos específicos para mantener las comunicaciones operativas durante todo el trayecto, asegurando el contacto permanente con los centros de control aéreo de los diferentes espacios sobrevolados.

Asimismo, la gestión de los períodos de actividad y descanso de la tripulación supuso un reto logístico considerable. Un vuelo de más de 15 horas requiere una planificación meticulosa de los turnos de trabajo, garantizando que en todo momento hubiera personal descansado al mando de la aeronave. Este aspecto es fundamental para mantener los niveles de alerta y concentración necesarios para la operación segura del avión.

La importancia del A-330 MRTT en las operaciones aéreas

El Airbus A-330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) es una aeronave de doble función que ha demostrado ser un activo estratégico para el Ejército del Aire y del Espacio español. Este avión, adaptado de la plataforma comercial Airbus A330-200, combina capacidades avanzadas de reabastecimiento en vuelo y transporte, lo que lo convierte en un multiplicador de fuerza para las operaciones militares.

Con una envergadura de 60,3 metros y una longitud de 58,8 metros, el A-330 MRTT puede transportar hasta 111.000 kilogramos de combustible, permitiéndole tanto repostar a otras aeronaves como realizar vuelos de largo alcance. Su capacidad de carga útil de aproximadamente 45.000 kilogramos lo hace ideal para misiones como la realizada entre China y España, donde puede transportar personal y equipamiento a grandes distancias sin necesidad de escalas intermedias.

España incorporó estos aviones a su flota en los últimos años como parte de su proceso de modernización, sustituyendo a los antiguos Boeing 707. Este cambio ha supuesto un salto cualitativo en las capacidades operativas del Ejército del Aire, permitiéndole realizar misiones más complejas y de mayor alcance como la que ahora ha establecido este récord histórico.