Los reyes presiden el desfile del día de la Fiesta Nacional
Los reyes presiden el desfile del día de la Fiesta Nacional / EFE

El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes

Agencias

12 de octubre 2025 - 11:17

Casi 4.000 militares, 74 aeronaves y 162 vehículos motorizados participaron este domingo en el tradicional desfile del Día de la Fiesta Nacional presidido por los reyes Felipe y Letizia, que este año conmemoraba el veinte aniversario de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y no contó con la Patrulla Águila. La Princesa Leonor, vestida con el uniforme de gala como alférez alumna del Ejército del Aire y del Espacio, y la infanta Sofía, acompañaron a don Felipe y a doña Letizia.

