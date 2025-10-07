Al menos diez heridos en el derrumbe de un edificio en la calle Hileras de Madrid

Un edificio en obras se derrumba en el centro de Madrid

Al menos diez personas han resultado heridas en el derrumbe parcial de un edificio en obras de seis plantas de la calle de las Hileras de Madrid, en la zona de Ópera, en el centro de la capital. En el siniestro trabajan hasta ahora un total de once dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid que buscan además a cuatro posibles desaparecidos, según han informado desde Emergencias Madrid.

Por el momento, Samur Protección Civil ha atendido a varios obreros, de los que uno de ellos ha tenido que ser trasladado al hospital con una fractura en la pierna. Los otros dos presentan contusiones leves.

La portavoz de Emergencias, Beatriz Martín, han sido en concreto los forjados del edificio los que se han caído hacia el interior del edificio, que estaba en obras. La fachada, por el momento, se mantiene. Se ha desalojado también el edificio colindante.

Hasta la calle del suceso, que se encuentra entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, se han desplazado también varias ambulancias y efectivos policiales, que han acordonado la zona.

Localizador de la calle Hileras, nº 6 en Madrid, lugar del derrumbe / M. G.

Los trabajadores de tiendas cercanas a la zona han declarado que han escuchado un "estruendo" y que ha empezado a salir "mucho polvo" con un "olor raro".

Según varios vecinos de la zona, el edificio estaba en obras para ser convertido en un hotel. Las obras empezaron antes de verano y, al parecer, el tiempo estimado era de tres años.