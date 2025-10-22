El Constitucional rechaza por unanimidad admitir el recurso de Ábalos: la Guardia Civil no vulneró su función como diputado

El Tribunal Constitucional (TC) no ha admitido a trámite un recurso del ex ministro Jose Luis Ábalos contra una resolución del Congreso, que señaló que su función como diputado no se había visto afectada por ser investigado por la Guardia Civil antes de haber sido solicitado y obtenido su suplicatorio.

La Sección Segunda de la Sala Primera ha dictado una providencia por unanimidad en la que inadmite a trámite el recurso de amparo del ex dirigente socialista contra una resolución de la Mesa del Congreso del pasado 16 de enero, que ya descartó la tesis del exministro.

El tribunal rechaza su admisión a trámite dada "la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo, condición para que el tribunal pueda ejercer dicha tutela".

En diciembre del pasado año, la defensa del ex ministro pidió al Supremo la nulidad de la causa, al considerar que el juez había vulnerado sus derechos fundamentales porque entendía que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) interceptó ilegalmente sus comunicaciones cuando aun no contaba con el suplicatorio.

Y advirtió de que si el instructor Leopoldo Puente no atendía su petición, acudiría en amparo al Tribunal Constitucional.

Ábalos denunció que se había vulnerado la privacidad de su correspondencia y la inviolabilidad de sus comunicaciones cuando era aforado; por tanto entendía que todo lo investigado hasta la fecha era nulo.

Se refería a un episodio concreto que sucedió cuando su ex asesor Koldo García tenía el móvil intervenido y los investigadores captaron conversaciones en las que tuvieron conocimiento de que éste le iba a entregar una documentación del Ministerio a través de su hermano Joseba.

Según Ábalos, la Guardia Civil hizo un control al coche de Joseba el 4 de noviembre de 2023 y "como consecuencia de ese operativo, que tuvieron conocimiento por las operaciones telefónicas, procedieron a abrirlo y a fotografiar toda la documentación que contenía el sobre".

Tras ello, señaló que los agentes siguieron a Joseba hasta su domicilio en Valencia, donde salió ya sin el sobre. En esta cadena de acontecimientos, Ábalos denunció que más tarde la Guardia Civil le fotografió a él cuando salía de su domicilio y a su coche.

"Los hechos descritos son de suma gravedad por cuanto vulneran mi derecho fundamental al secreto de las comunicaciones" y "nunca consentí que se abriera dicha documentación", como "tampoco al día de hoy existe en el procedimiento resolución judicial del Tribunal Supremo (por ser aforado) que motive la apertura de la correspondencia", dijo entonces el ex ministro.

El ex ministro da por demostrada la compra del local en Valencia

En paralelo, el ex ministro socialista y ahora diputado del Grupo Mixto en el Congreso, José Luis Ábalos, ha sorteado este miércoles las declaraciones efectuadas recientemente en televisión por el presunto conseguidor de la la trama Koldo, Víctor de Aldama, y ha dado por demostrada la compra de un local en Valencia.

Nada más salir de votar en el Pleno del Congreso, Ábalos ha sido abordado por una nube de periodistas, quienes le han preguntado por las declaraciones de Aldama, que este martes aseguró en Telemadrid que dio 20.000 euros en dinero negro al ministro para comprar un local de unos 174 metros cuadrados situado debajo de su vivienda en Valencia. Aldama ha elevado un nuevo escrito al Tribunal Supremo con dicha información.

El exministro ha recalcado que "para nada" vio esa entrevista televisiva, aunque le han llegado "cosas, como siempre". En todo caso, ha aconsejado remontarse a 2024, cuando, ha dicho, se "filtró" a la compra de ese local. En concreto, El Español publicó que Ábalos compró un local en 2020 por un importe de 110.000 euros, dejando como 20.000 euros como señal de compraventa, dinero que, según el citado diario, le dio Aldama tan sólo tres días después de facilitar el "pelotazo" de las mascarillas "Igual nos hemos perdido algún capítulo", ha comentado el diputado.

Con esa información, Ábalos da por "demostrado" la compra del mencionado local, sin dar más detalles al respecto. "El problema es que llegan (le dice a los periodistas) un año más tarde porque, además, esto no es ninguna exclusiva".