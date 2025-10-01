El Congreso votará el martes el embargo de armas a Israel sin tener los apoyos cerrados

El Pleno del Congreso votará el próximo martes, 7 de octubre, la convalidación del real decreto ley sobre el embargo de armas a Israel sin que el Gobierno tenga todavía los apoyos cerrados para que salga adelante, ya que Podemos mantiene una postura muy crítica, aunque no ha desvelado el sentido de su voto, y los socios de Gobierno de Sumar quieren introducir cambios al verla insuficiente y pedirán su tramitación como proyecto de ley.

La líder de Podemos, Ione Belarra, no ha desvelado qué votarán los cuatro diputados de la formación morada, cuyo apoyo es clave para que salgan adelante las iniciativas del Gobierno en el Congreso, pero ha insistido en que el decreto tal y como está escrito "no va a servir para nada" porque "no aborda elementos centrales" del problema palestino.

"El Gobierno tiene que rectificar y traer a este Congreso un embargo integral de armas", ha dicho este miércoles en una rueda de prensa en el Congreso.

Además, ha mostrado desconfianza sobre la posibilidad de introducir cambios en el decreto en una posible tramitación como proyecto de ley, como quiere Sumar, ya que asegura que "todos los reales decretos tramitados como proyecto de ley se han quedado durmiendo el sueño de los justos".

Por su parte, la diputada de Compromís Àgueda Micó, integrada en el Grupo Mixto junto a Podemos y otros partidos, ha expresado su apoyo a este decreto al considerarlo un "avance" aunque pedirá cambios para poder "ir más allá".

Sumar ya avanzó que pediría que el decreto sea tramitado como proyecto de ley para poder suprimir las excepciones al embargo de armas y ampliar el ámbito de aplicación a más países.