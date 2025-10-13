El CIS dispara al PSOE 15 puntos por encima del PP, al que le pisa los talones Vox

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de octubre coloca al PSOE quince puntos por encima del PP, con una estimación de voto del 34,8% por el 19,8% de los populares, y pone a Vox a sólo dos puntos de los de Alberto Núñez Feijóo.

Según esta encuesta, hecha cuando se daban a conocer el informe de la UCO sobre pagos en metálico al exministro socialista José Luis Ábalos, el PSOE ha subido dos puntos en el último mes, mientras que el PP se ha desplomado dejándose seis puntos entre septiembre y octubre, con lo que la ventaja de los de Pedro Sánchez ha pasado de 9 a 15 puntos.

Vox se reafirma como tercer partido de España con un 17,7 puntos, cuatro décimas más que en septiembre, mientras que Sumar aparece con un 7,7% y Podemos se mantiene en el 4,9%.