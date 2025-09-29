Chivite pidió a Cerdán que le acompañara a algunas reuniones en ministerios, pero niega que hablaran sobre Belate

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha desvelado este lunes que pidió al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán que le acompañara en calidad de diputado socialista por Navarra a algunas reuniones en ministerios para lograr inversiones del Gobierno para las obras de la carretera N-121 A, si bien ha transmitido que no habló con él, en concreto, sobre la licitación del túnel de Belate.

Así lo ha trasladado durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado, desde donde ha insistido que no hubo ninguna "ilegalidad" en estos trabajos.

"En varias ocasiones me ha acompañado el señor Santos Cerdán en algunas de las reuniones que he mantenido en los ministerios, y se lo solicitaba yo en algunas ocasiones, y en otras ocasiones no se lo pedía", ha explicado la presidenta.

"Santos Cerdán era diputado por Navarra, y desde luego, la tarea de los diputados y senadores es velar por reclamar esas tareas, esa falta de infraestructuras y esa falta de inversiones del Gobierno de España en Navarra, y me acompañaba en esa calidad de diputado", ha agregado.

Además, ha insistido en que ni ella ni el Gobierno foral están o han estado "a las órdenes" de Santos Cerdán, una persona con la que "despachaba cuestiones que tenían que ver con la política navarra", pero "nunca" asuntos relacionados con "adjudicaciones". "Consultas sobre adjudicaciones públicas de Navarra, a mí, no me ha hecho", ha resumido.

Y ha revelado que la última vez que habló con el ex 'número tres' del PSOE fue sobre las 9.30 horas del mismo día en que se conoció el informe de la UCO que precipitó su dimisión y su posterior entrada en prisión.

En cualquier caso, ha negado tener "miedo" de Cerdán o del exasesor ministerial Koldo García, a quien ha dicho conocer pero no tener "ningún contacto" como presidenta de Navarra con él, aunque sí como secretaria general del PSN.

La obra de Belate, "con plena seguridad jurídica"

De la misma forma, Chivite ha insistido en que los cargos políticos "no influyen" en las tramitaciones administrativas. "Desde que soy presidenta del Gobierno (de Navarra), ha habido más de mil licitaciones, más de mil mesas de contratación. Mi única directriz política es que esta obra era un proyecto de legislatura: esa es la directriz política que debía cometerse, con plena seguridad jurídica", ha abundado.

La presidenta ha contado, además, que fue ella misma la que encargó los informes de la Cámara de Comptos o de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA) para la "transparencia reforzada" de las obras del túnel de Belate, en los que, ha dicho, no se hablaba de "ilegalidades" pero sí de "irregularidades".

"Efectivamente, me hubiera gustado que los informes hubieran salido mejor, sin duda, pero no tengo miedo a lo que salga de los informes, y los informes hablan de irregularidades administrativas", ha admitido.

"Óscar Chivite no es mi tío"

Chivite se ha referido, asimismo, a la ascensión de Óscar Chivite como consejero de Cohesión Territorial, señalado como su tío, un extremo que la presidenta ha querido negar. "Óscar Chivite no es hermano de mi padre. Mi tío, no es", ha expresado.

Al ser preguntada sobre si Santos Cerdán influyó en el nombramiento del ex consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, Chivite ha defendido que le eligió para el cargo por criterios de "trayectoria personal, confianza en su capacidad de trabajo y confianza personal".

"En las decisiones que tomo me suele gustar escuchar la opinión de los compañeros. Lo comenté con muchos compañeros", ha aseverado la presidenta de Navarra.

Sobre los motivos que llevaron a Ramón Alzórriz a dimitir como vicesecretario general de Partido Socialista de Navarra (PSN), Chivite ha explicado que perdió su "confianza personal" en él cuando trascendió que su pareja trabajaba en Servinabar y esa cuestión no le había sido comunicada.

Seguidamente, la dirigente autonómica ha asegurado que se enteró de que algunas personas del entorno de Alzórriz y Cerdán trabajaban en la mencionada empresa cuando "se enteró todo el mundo", esto es, cuando se conoció el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que implicaba al ex 'número tres' del PSOE en la trama de corrupción, y ha defendido que Alzórriz "no ha cometido ningún delito".

Tensión

La presidenta del Gobierno foral ha comparecido en un clima de tensión, marcado por las continuas llamadas al orden del presidente de la comisión, Eloy Suárez Lamata (PP), a los senadores del PSOE y el PP por sus interrupciones o el tono de las intervenciones.

En un momento dado, Chivite se ha quejado a la Mesa de que una senadora 'popular' le estaba tomando fotos o vídeos, una conducta que no le ha parecido "oportuna" y que ha sido reprochada, al mismo tiempo, por los senadores del PSOE.

Por este motivo ha tomado la palabra el presidente de la comisión, Eloy Suárez Lamata (PP), que ha dado la razón a Chivite, aunque, ha reprochado a la bancada socialista que "aquí se han tomado muchas fotos indebidamente".

"No se pueden hacer, pero si yo le digo las fotos que han salido en esta comisión, ustedes no darían crédito. Yo veo habitualmente lo que sucede en esta comisión. Aquí se han hecho muchas fotos indebidamente. Este presidente no tiene 27 ojos, pero no se pueden hacer fotos. Ya les advierto", ha espetado.