Ceuta, el primer gobierno del PP que pide la contingencia migratoria por los menores

El Gobierno de Ceuta, del PP, ha remitido este jueves a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, presidenta de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, la solicitud de declaración de contingencia migratoria extraordinaria para la ciudad, un trámite imprescindible para poder derivar a otros territorios a los menores migrantes no acompañados.

La petición se ampara en la entrada en vigor del Real Decreto 743/2025, aprobado el 26 de agosto, que regula la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados en las comunidades y ciudades autónomas.

Este marco legal fija en 27 el número de plazas que corresponderían a Ceuta, muy lejos de los más de 510 niños y adolescentes que actualmente están bajo la tutela de la Administración local.

Según ha informado el Ejecutivo ceutí, la ciudad supera en un 629% su capacidad de acogida, lo que evidencia la presión que soporta su sistema de protección.

La Consejería de Presidencia y Gobernación, de la que depende el área de Menores, ha trasladado a la ministra la urgencia de aplicar el nuevo procedimiento para aliviar la carga que soporta Ceuta.

El Gobierno local ha advertido de que la situación es "insostenible", tanto por la saturación de los recursos de acogida como por las dificultades para garantizar una atención adecuada a los menores.

En este sentido, subraya que la solicitud elevada a la Conferencia Sectorial es la única vía posible para que la ciudad pueda recibir apoyo real y efectivo en materia de redistribución.

El Ejecutivo autonómico confía en que la normativa aprobada por el Gobierno central permita dar una respuesta eficaz a un problema que, según recuerda, Ceuta ha denunciado de forma reiterada en los últimos años.

La ciudad mantiene que la aplicación práctica del Real Decreto debe traducirse en una solidaridad efectiva de las comunidades autónomas para evitar que Ceuta continúe asumiendo en solitario una carga que desborda sus capacidades.