Begoña Gómez negó ante el juez que el IE le contratase por ser esposa de Sánchez: "En ningún caso, jamás"

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, negó en su declaración como investigada en diciembre que el Instituto de Empresa (IE) le contratase por ser mujer de Pedro Sánchez. "En ningún caso, jamás, porque ya en 2017 se producen las primeras reuniones", explicó, señalando que por aquel entonces era Mariano Rajoy quien estaba al frente del Ejecutivo.

Así se expresó Gómez el pasado 18 de diciembre durante los algo más de treinta minutos en los que contestó a las preguntas de su defensa y en presencia del juez Juan Carlos Peinado, que la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.

Gómez, que declaró únicamente en relación a la parte en la que el magistrado indaga en estos dos últimos delitos, explicó en relación a su contratación en el IE que conocía al directivo del ente y ex consejero madrileño Juan José Güemes -también investigado en la causa- de hace tiempo, y que fue en 2017 cuando hablaron para colaborar profesionalmente en materia formativa. Sin embargo, ese primer contacto no fraguó por "falta de tiempo".

"¿Entonces, a finales del 2017, el señor Güemes ya le ofrece alguna posición en el Instituto de Empresa?", le preguntó su letrado, el ex ministro socialista Antonio Camacho. "Sí, y entonces mi marido no era presidente del gobierno", aclaró Gómez, que incidió en que su nombramiento se produjo en agosto de 2018.

En lo relativo a su colaboración con la Universidad Complutense, Gómez señaló en su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, que la misma se remonta a 2012, cuando comenzó "con un diploma técnico que pasa a ser en 2014 un título propio: un máster en dirección de captación de fondos para ONG".

Un techo de 15.000 euros

En este contexto, Gómez quiso "añadir en este sentido que esta colaboración" que desarrolló no llevaba aparejada "ningún tipo de contrato laboral". "Además, para todos los que son externos a la universidad, tenemos un techo de 15.000 euros, que es la retribución máxima que tú puedes cobrar siendo externo, tengas un título propio o 100 títulos propios", indicó.

Sin embargo, Gómez apuntó que esa cifra era "el techo", añadiendo que "había años que eran menos de 15.000 euros". "En el fondo, si hacemos una media de los años que llevo y de la retribución que he tenido, pues bueno, es muy inferior. Porque, vamos a ver, el proyecto de la cátedra y el proyecto de los másteres en ningún momento tenía ningún ánimo de lucro", afirmó.

A partir de ahí, continuó, fue en octubre de 2020 cuando se materializó la cátedra de transformación social competitiva, pasando a ser directora de la misma. "Que hay que decir que es una cátedra extraordinaria que se ofrece por experiencia. Quiero aclarar que no soy catedrática", matizó.

"De manera altruista"

Tras ser preguntada si pretendía sacar beneficio de esa cátedra, Gómez fue tajante. "Vamos a ver, el proyecto de la cátedra y el proyecto de los másteres en ningún momento tenía ningún ánimo de lucro. Al final tenía ese propósito de poder profesionalizar un ámbito de la sostenibilidad, poder difundir más lo que son las contribuciones a nivel medioambiental, a nivel social", indicó.

A este respecto, la esposa de Sánchez repitió activamente que la cátedra no tenía "ningún tipo de retribución, ni para la directora, ni para el codirector, ni para los coordinadores". "No se retribuye, es algo que se hace de manera altruista, no tiene ningún tipo de compensación, ninguno, cero", aseveró.

Gómez descartó que tratase de apropiarse de las marcas, que únicamente fueron utilizadas "dentro del entorno del máster, dentro del entorno de la universidad" e incluso en la Escuela de Verano.

"¿Este hecho lo conocía la Universidad Complutense, es decir, el registro de estas marcas?", le preguntó entonces su letrado. "El registro de estas marcas está estampado en todos los documentos que se han utilizado y que se han intercambiado con el órgano gestor de la Escuela de Gobierno, que se ha utilizado con los diferentes vicerrectores con los cuales yo he tenido una excelente relación con los dos", explicó.

Un proceso "conocido por todo el mundo"

Su letrado también le interrogó acerca de si pretendía cobrar por el uso de la plataforma que se desarrolló. "Jamás, jamás. O sea, está definido desde el primer momento. Es una plataforma de medición sin ánimo de lucro. Lo podían utilizar las empresas sin ningún tipo de coste, no lo tenía. Así es que era una plataforma que estaba siempre y se iba a poner a disposición 100% propiedad de la Universidad Complutense", continuó.

El abogado de Gómez preguntó a la investigada si intervino de alguna forma en la licitación del proyecto. "Vamos a ver, yo soy de marketing, desde luego no sé de jurídico, por lo tanto sigo las pautas que me dan. Hay un pliego de prescripciones técnicas que se me indica desde el propio órgano gestor que tengo que firmar puesto que la Universidad Complutense quien impulsa el proyecto es la persona que firma el pliego de prescripciones técnicas", explicó.

En este sentido, Gómez detalló que recibió las instrucciones para firmar en un mail, donde se le especificó "hasta en dos ocasiones" qué tenía que hacer. Según sostuvo, la Complutense conocía la inscripción del dominio y de las marcas que se usaron. "Era conocido por todo el mundo, eran utilizados los logos de una manera abierta", apostilló.

Se desmarcó de las licitaciones a Barrabés

En el marco de su declaración, Gómez relató cómo había conocido al empresario Juan Carlos Barrabés --también investigado en la causa--. "Lo he conocido en diferentes actos, eventos donde hemos coincidido", señaló, para luego incidir en que se trataba de una "autoridad" en materia de innovación.

Al ser preguntada por las licitaciones adjudicadas a empresas de Barrabés, la esposa del presidente del Gobierno aseguró que nunca tuvo conocimiento de las mismas y que solo supo de ellas cuando fue imputada.

"¿Usted en esos procesos de licitación pública que se están investigando en este procedimiento tuvo en algún momento conocimiento de que se habían licitado?", le preguntó su abogado. Ella contestó tajante: "Jamás". Lo mismo respondió al ser preguntada por su letrado sobre si hizo "alguna gestión para que alguna empresa ganara en relación a las otras".

Su abogado también le preguntó si tuvo conocimiento del resultado de esas licitaciones. "Nunca", dijo Gómez, para luego dejar claro que se enteró en el marco de la causa. "¿Es decir, que nadie le habló de esos procesos de licitación?", insistió su letrado, a lo que la investigada respondió: "Jamás, no tengo ni idea".

Gómez explicó que envió cartas de recomendación, pero incidió en que era "cartas tipo" que se requirieron por la Complutense para "apoyar la importancia de un proyecto que se licitaba". "En ningún caso para apoyar a la empresa. En ningún caso", insistió.