Los barones del PP se conjuran para no negociar por su cuenta con Pedro Sánchez

Los presidentes de las 12 comunidades autónomas gobernadas por el PP se han comprometido este viernes a no negociar por separado un modelo de financiación autonómica, hablarán con el Gobierno si se les llama pero no aceptarán que el sudoku se resuelva con un conjunto de soluciones bilaterales. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado, desde Madrid, en el Palacete de los Duques de Pastrana, que su partido renuncia a la bilateralidad, ha solicitado a Pedro Sánchez que retire "el cupo independentista" y ha solicitado 18.000 millones de euros para las autonomías, que procederían de los fondos europeos Next Generation que no se han tramitado aún.

La importancia de la reunión de los barones del PP es que suman la casi totalidad de las automomías en contra del acuerdo fiscal firmado entre el PSC y ERC, y avalado por el Gobierno. Otros dos gobiernos socialistas, los de Asturias y Castilla-La Mancha, también se oponen a este concierto fiscal, de lo que resulta que sólo la Generalitat apoya un acuerdo que condiciona el futuro del resto. País Vasco y Navarra, comunidades forales que ya cuentan con un concierto fiscal, han optado por mantense neutrales de un debate que tampoco les conviene.

Feijóo ha anunciado que las comunidades del PP hacen suya la reivindicación de Juanma Moreno cuando solicitó un fondo transitorio que compense de modo coyuntural a las comunidades infrafinanciadas. Esta petición estaba respaldada, además, por Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha.

Los presidentes del PP se han manifestado a favor de negociar un nuevo Sistema de Financiación Autonómica "para todos" y que, a su vez, esté dotado de mayor cuantía para las comunidades. Feijóo ha asegurado que su partido tendrá "sentido de Estado" en esta negociación.