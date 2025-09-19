Aznar afirma que en España gobierna una "ineptocracia corrupta" y alerta de que un "sanchismo terminal" es "muy peligroso"

El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este viernes que en España gobierna "una ineptocracia corrupta" y ha alertado de que un "sanchismo terminal" es "muy peligroso". Además, y tras los disturbios en La Vuelta por las protestas propalestinas, ha pedido tener "mucho cuidado" con un poder "dispuesto a ser "rehén de la violencia" y a "ocupar según convenga o simultaneamente el papel de policía y el de agitador callejero".

Así se ha pronunciado Aznar en la clausura del Campus FAES 2025, en la que también han intervenido el eurodiputado y director de FAES, Javier Zarzalejos, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Aznar ha afirmado que "se vislumbra un sanchismo terminal". "Y por eso mismo, como todo lo que es terminal, peligroso, muy peligroso. Si no le importa gobernar sin el Parlamento, le dará igual quedarse sin mayoría cuando colapse definitivamente el apoyo de uno o varios de sus socios", ha manifestado.

Además, después de los incidentes en la Vuelta por las protestas propalestinas, ha señalado que cuando un Gobierno "alienta primero y se felicita después por la comisión de disturbios violentos, es que ese Gobierno ha dimitido de su responsabilidad sin renunciar a su poder".

Un Gobierno "sin lucidez ni coraje"

Por eso, ha dicho que "mucho cuidado con un poder dispuesto a ser "rehén de la violencia" y a "ocupar según convenga o simultáneamente el papel de policía y el de agitador callejeros". "La España de Sánchez es ya un rosario de paradojas insufribles", ha aseverado.

Aznar ha afirmado que en el Gobierno de Sánchez no hay "ni lucidez, ni coraje". "Estamos gobernados por una ineptocracia corrupta. Un Gobierno dedicado a enfrentar a los españoles entre sí acaba siendo, necesariamente, una fuente de desorden", ha aseverado, para añadir que España "hoy no funciona ni económica ni institucionalmente".

El acto ha contado con la asistencia de la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, y la ex ministra y ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, entre otros.

Por su parte, Zarzalejos ha asegurado que Europa "tendrá que hacer más", "movilizar sus capacidades" y "aceptar que el mundo es más conflictivo, competitivo e incierto" de lo que les gustaría. Además, ha dicho que "la relación transatlántica es esencial para la seguridad, la defensa, el comercio, la estabilidad en un mundo lleno de tensiones desestabilizadoras". "La política responsable es lo opuesto al activismo oportunista", ha manifestado.