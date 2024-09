Ayuso pide a los barones del PP que no se reúnan con Sánchez para hablar de financiación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este jueves a los presidentes autonómicos del PP que no se sienten con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de forma bilateral y no le sigan en "su estrategia de intentar comprar a las comunidades".

"Esto no va de dinero, va de España. Es un Gobierno que malgasta el dinero de todos", ha sostenido en su intervención durante el acto de inicio del curso político del Grupo Parlamentario Popular, en Arganda del Rey.

La dirigente madrileña cree que Sánchez quiere "dividir" a las autonomías para "blanquear la ruptura territorial que se está pergeñando" y hacer que la postura del PP y la del Gobierno "se unan", para, además, conseguir que la figura de su líder, Alberto Núñez Feijóo, "se diluya".

"Yo le pido a los presidentes de las comunidades autónomas que no compren la estrategia de Sánchez y de su cómplice Montero, la reconocerán por ser la señora que, de tanto aplaudir, genera más energía eólica que todo el mundo", ha ironizado, al tiempo que ha defendido que ella se niega "a hablar solo de Madrid".

Así, ha dejado claro que solo hablará de la región si también se tiene en cuenta al resto porque "lo que ocurra en cualquier rincón de España es cosa de todos". Para Ayuso, "mientras no haya una Conferencia de Presidentes", los presidentes autonómicos no pueden sentarse "ante esta política mezquina a negociar nada" ni a hablar "de terruños".

En este punto, ha insistido en solicitar a sus compañeros de partido que si "hay una reunión", sea "para ir todos juntos", porque, a su juicio, "este Gobierno va a intentar" sobornarles "uno a uno en La Moncloa".

"Los ciudadanos nos han elegido para hacer lo correcto, no lo conveniente, y lo correcto, no lo nuestro. El día que dejemos de entender que España está por encima de todo esto, cada comunidad autónoma se va a quedar sola y, por supuesto, va a quedar completamente empobrecida", ha remarcado.

El PP presentará una financiación alternativa

por su parte portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha anunciado que este viernes los barones del PP formalizarán en un "proyecto alternativo" su propuesta para mejorar la financiación autonómica "sin conceder privilegios a nadie" en una reunión que contará con el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes autonómicos del PP.

En una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Barcelona, tras reunirse con el grupo municipal popular, Tellado ha afirmado que "esta propuesta que ha lanzado el PSOE -un sistema de financiación singular para Cataluña- no solo rompe la igualdad entre los españoles, no solo rompe la multilateralidad y el diálogo entre los territorios de España".

Ha añadido: "No solo resta recursos para los servicios públicos en toda España, no solo es una medida regresiva a nivel fiscal que permite pagar menos a quién más tiene, no solo blinda las políticas del despilfarro, sino que ni siquiera va a conseguir ese teórico beneficio de contentar a los independentistas para ganar tranquilidad o pacificar".