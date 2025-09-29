Ayuso, sobre las intervención de Felipe VI en la ONU sobre Israel: "El Rey reina pero no gobierna"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que Felipe VI "reina pero no gobierna y no tiene que tomar más postura que la conciliación" al tratar los ataques de Israel sobre Gaza.

La presidenta madrileña ha valorado en una entrevista en Telecinco este lunes el reciente discurso del Rey ante la Asamblea General de Naciones Unidas en el que dijo que a España le cuesta comprender lo que el Gobierno israelí está haciendo en Gaza, pidió que la comunidad internacional no mire para otro lado y se dirigió a Israel al afirmar: "Clamamos, imploramos, exigimos, detengan ya esta masacre".

Al pedirle su opinión sobre estas palabras de Felipe VI en la ONU, Ayuso ha asegurado que siempre va a defender la monarquía pero ha añadido que el Rey "no tiene que tomar más postura que la conciliación" tras destacar que "el rey reina pero no gobierna".

Ayuso ha concluido que por su parte tiene el máximo respeto hacia el rey "porque respetamos los símbolos del Estado y vamos a estar siempre en una defensa cerrada de una institución tan importante como es la monarquía".

Sobre la decisión del Gobierno de no comprar armas a Israel, Ayuso ha insistido en que España lo pagará caro cuando se están produciendo injerencias rusas en territorio europeo y ha afirmado que es israelí la tecnología de inteligencia que funciona en el mundo.

El jueves de la semana pasada, al día siguiente de las palabras del monarca en Naciones Unidas, la presidenta madrileña recibió en la sede del gobierno autonómico a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España, Dana Erlich.