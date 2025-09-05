Ayuso agradece a Feijóo no ir al acto del año judicial a "normalizar lo que no es normal"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haberse ausentado hoy del acto de apertura del año judicial, y le ha dicho: "Gracias por no normalizar lo que no es normal".

"Somos bastante más ordenados, cumplidores y dignos que muchos de los que hoy te estaban intentando dar lecciones", ha indicado Díaz Ayuso dirigiéndose a Feijóo, que la ha acompañado en el acto de inicio del curso político del PP de Madrid, celebrado en la localidad de Arganda del Rey.

Feijóo alegó ayer que presta "mejor servicio" levantando la mano y mostrando su disconformidad que yendo a la apertura del año judicial y normalizando la presencia del fiscal general del Estado, el procesado Álvaro García Ortiz, una asistencia que ha calificado de "provocación".

No obstante, el Gobierno de la Comunidad de Madrid sí está representado en el acto del año judicial con su consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.