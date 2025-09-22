La Audiencia Nacional investiga una nueva filtración de datos de Sánchez, ministros y del CNI.

La Audiencia Nacional investiga bajo secreto una nueva filtración de datos personales y sensibles de miembros del Gobierno, entre ellos el presidente Pedro Sánchez, ministros como Margarita Robles o José Manuel Albares, otros cargos del Ejecutivo y miembros del CNI.

Se trata de una nueva difusión de información sensible a través de una canal de Telegram difundido por el presunto hacker, alias N4T0X, que ha reivindicado su acción que ya está siendo investigada por el titular del juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, quien ha declarado secretas las actuaciones.

Además de Sánchez, Robles o Albares, la Policía investiga si esta tercera filtración de datos sensibles afecta a otros cargos del Gobierno como los directores de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Francisco Pardo y Mercedes González, y miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En julio la Policía detuvo en Las Palmas a dos jóvenes por su presunta participación en una acción similar que conllevó la filtración de domicilios, teléfonos, números de DNI y direcciones de correo electrónico de ministros y militantes socialistas e implicados en el caso Koldo.

En este caso también se empleó un canal de Telegram para publicar datos personales de varios ministros, de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, del presidente de la Generalitat Cataluña, Salvador Illa, y de implicados en el caso Koldo.

Antes de esta filtración, en junio se produjo una primera difusión de información reservada en Telegram que afectó a otros miembros del Gobierno como la vicepresidenta María Jesús Montero, los ministros Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente, Luis Planas, Diana Morant, Ana Redondo y Elma Saiz, y también exdirigentes del PP como María Dolores de Cospedal o Rafael Catalá, entre otros.