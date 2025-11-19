Anticorrupción pide más de 24 años de cárcel para Ábalos por el caso de las mascarillas

La Fiscalía Anticorrupción pedirá 24 años de prisión para el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos por su implicación en las supuestas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia, la primera de las piezas que tiene abierta en el Tribunal Supremo, por pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, los cuatro delitos por los que está investigado por el Tribunal Supremo el también ex secretario general del PSOE y diputado del Grupo Mixto.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha presentado este miércoles en el Tribunal Supremo su escrito de conclusiones provisionales, en el que también reclama 19 años y medio de prisión para el exasesor ministerial Koldo García y 7 años más una multa de 3,7 millones de euros para el considerado comisionista de la trama, Víctor de Aldama.

El 3 de noviembre, el juez que instruye la causa en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, dictó un auto de procedimiento abreviado contra Ábalos , su ex asesor en el Ministerio Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, en la pieza inicial en la que se ha investigado, entre otros asuntos, los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia de Covid, hechos provisionalmente calificados como cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

En su auto, el instructor dio traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la representación de las acusaciones populares para que, en el plazo común de diez días, solicitaran la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

La defensa del ex ministro pidió a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que anule su procesamiento en la causa sobre la compra de mascarillas al considerarse víctima de una instrucción "desequilibrada", sin pruebas y basada únicamente en las afirmaciones de la UCO y en la que se ve "abocado a un cadalso en el que solo puede forcejear inútilmente clamando por su inocencia".