Alegría no descarta "acciones legales" por la decisión de Madrid sobre el 'síndrome post aborto'

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha pedido que se respete el derecho a la libertad de elección de las mujeres, ante la decisión del Ayuntamiento de Madrid de informar del 'síndrome post aborto', y afirma que están estudiando este tema y no descarta "emprender las acciones legales que fueran necesarias". Lo ha dicho este miércoles durante su visita al Escola Josep Pla en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), junto a la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, en las que, tras ser preguntada por esta cuestión, ha asegurado que lo que están haciendo a las mujeres con esta decisión es "extorsionarlas".

Alegría ha asegurado que "ni médica ni científicamente existe ese síndrome ni nada parecido" y ha pedido al PP y a Vox que respeten el derecho a decidir de las mujeres, que insiste en que son personas autónomas y responsables.

Rechazo del feminismo

"Me parece que lo que hay que pedir es respeto, respeto a las mujeres, somos seres adultos y tenemos derecho a decidir y a elegir", añade, y reclama al PP y a Vox que respeten la libertad que tienen las mujeres.

Sobre si considera que este 'síndrome post aborto' es un bulo, Alegría cree que "más que un bulo es una falta de respeto y es no respetar la libertad", dice textualmente, y que es "tratar a las mujeres como si fueran ciudadanas infantiles". Por último ha vuelto a insistir: "Lógicamente si hubiera que adoptar algún tipo de decisión legal el Gobierno de España también lo va a valorar y a estudiar".

Feministas de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres han señalado que el PP se "equivoca" tras aprobar en el Ayuntamiento de Madrid una iniciativa para informar sobre el "síndrome postaborto". "El Partido Popular se equivoca cuando utiliza los espacios de igualdad para promover discursos contrarios a los derechos de las mujeres; se equivoca cuando se alía con quienes buscan penalizar a las mujeres que deciden, de manera voluntaria y consciente, interrumpir un embarazo no deseado".

Aplauso de asociaciones pro vida

Asociaciones provida han celebrado la decisión del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid de informar sobre el "síndrome post aborto" como planteó Vox, y lo consideran "un golpe en la línea de flotación del aborto".

"El reconocimiento de que el aborto tiene consecuencias, y no precisamente positivas para la mujer, es un paso adelante y un golpe en la línea de flotación del aborto, que se quiere presentar como un acto inocuo desde todos los puntos de vista", ha señalado la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida y coordinadora de la Plataforma Sí a la Vida, Alicia Latorre.

Según Latorre, "la experiencia de más de 40 años en España y fuera de ella, con mujeres de toda edad, condición y pensamiento, confirman que en el aborto no sólo se quita la vida al hijo por métodos cruelísimos, sino que influye negativamente en la mujer, ocasionando problemas muchas veces más graves que los que quería solucionar". En concreto, ha indicado que tiene consecuencias tanto físicas, con "complicaciones a corto, medio y largo plazo, incluso la muerte en ocasiones", como psicológicas. "Precisamente porque es un hijo y no una adherencia o un tumor, ni una parte del cuerpo de la madre, las consecuencias psicológicas son tan graves y muchas veces de por vida y repercuten también en cuántos les rodean", ha subrayado.