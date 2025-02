Aldama acredita ante el TS que pagó alquileres de varios pisos en Madrid pero dice que de las "señoritas" se ocupó Koldo

El empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor del caso Koldo, ha entregado al Tribunal Supremo, tal y como le requirió el magistrado Leopoldo Puente, una serie de documentación para acreditar sus acusaciones. El material incluye correos electrónicos que confirman el pago del alquiler de dos pisos por un total de 621,98 euros en los que dice que habrían tenido lugar los encuentros del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y el ex presidente de Canarias y titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con "señoritas", si bien sobre estas gestiones dice que nada puede aportar porque se habría encargado el ex asesor ministerial.

De esos pisos, ha aportado correos confirmatorios de Airbnb a su cuenta de correo electrónico del pago de uno ubicado en la calle Atocha por su alquiler entre el 9 y el 10 de noviembre de 2018 por 323,71 euros.

Aldama también habría pagado 298,27 euros por otro piso, situado en la calle Ayala, y que la trama presuntamente habría disfrutado la noche del 15 al 16 de diciembre de 2018.

Puente también le emplazó a aclarar quién había gestionado esos encuentro con "señoritas" y, en su caso, quién los pago. Sobre esto, De Aldama explica en su escrito que "él no se ocupó ni de dicha gestión, como tampoco de su abono, desconociendo si lo hubo".

"Sin embargo, sí puede afirmar que era el señor Koldo García Izaguirre quien habitualmente se ocupaba de realizar tales gestiones", sostiene, indicando que, de lo publicado en prensa, se sabe que "disponía de contactos de esa naturaleza" en su agenda.

El empresario también ha aportado capturas de pantalla de la reserva a través de Airbnb del alquiler de un piso situado en la madrileña calle Oquendo y en el que supuestamente se iba a alojar la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

Aldama pagó, según lo aportado por él mismo, un total de 3.104,15 euros por la reserva de ese domicilio entre los días 16 y 23 de enero de 2020, donde estaba previsto que se quedara la mandataria venezolana durante su estancia en España, finalmente frustrada.