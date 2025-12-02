Alberto Núñez Feijóo tacha de "hipócrita" a Pedro Sánchez por llamar "desconocido" a José Luis Ábalos, "el arquitecto del 'sanchismo"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes que todo lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado ha acabado convirtiéndose en "una verdad judicial". "Si hoy lo ha vuelto a negar, es probable que se convierta en verdad judicial lo que Sánchez esté negando en este momento en televisión", ha dicho Feijóo después de que el presidente haya calificado, en una entrevista en RAC1, de "mentiras" las acusaciones de su ex ministro José Luis Ábalos contra él y contra el Ejecutivo, en sus primeras declaraciones públicas tras su entrada en prisión.

Según Feijóo, que Sánchez diga que Ábalos es "un gran desconocido" acredita "su hipocresía" ya que el ex ministro es "el arquitecto de la era Sánchez", tanto en el Gobierno como en el Partido Socialista. Sánchez, ha añadido a su llegada a un desayuno informativo del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "no tiene quien le crea" y no le creen ni los ciudadanos ni "los suyos". El líder del Ejecutivo ha acostumbrado a la sociedad a tener "el presidente menos creíble a la democracia" y el "más rodeado de corrupción".

Feijóo sobre Salazar: un "guarro" no puede ser asesor de Moncloa

Por otro lado, Núñez Feijóo, ha calificado al ex alto cargo de Moncloa Francisco Salazar, investigado por acoso, de "guarro" y ha afirmado que "un guarro" no puede ser "asesor de cabecera de un presidente del Gobierno. "Si es verdad lo que publican los medios hoy, es evidente que el señor Salazar es un guarro y un guarro no puede ser asesor de cabecera del Presidente del Gobierno".

El Diario publica este martes fragmentos de los escritos presentados por mujeres que trabajaron a las órdenes del ex asesor de Moncloa en las que describen con detalles el comportamiento del quien hoy es, según este medio, consultor externo para el PSC. Para Feijóo, el caso de Salazar acredita que el PSOE y el Ejecutivo es "un Gobierno hipócrita con las mujeres" ya que "las defiende en público y las utiliza en privado". "El Presidente del Gobierno siempre necesita un delincuente de confianza", ha agregado el líder popular.

El Diario publicó también recientemente que las denuncias han desaparecido del sistema creado por el PSOE para evitar situaciones de acoso y discriminación en el seno del partido, una información que la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, desmintió el lunes ya que afirmó que el proceso de investigación interna de las dos denuncias anónimas de militantes sigue abierto.