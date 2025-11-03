Abascal revela que Mazón le llamó para informarle de su decisión antes de su comparencia

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha avanzado este lunes que su partido no moverá pieza con el relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana hasta que el PP "se aclare" a nivel interno y ha desvelado que este le llamó por teléfono para informarle de su decisión ante de su comparecencia.

En un encuentro con los medios de comunicación en Plasencia (Cáceres), Abascal ha desvelado que Mazón le llamó para comunicarle su dimisión antes de que compareciera para anunciar su decisión. "No me ha dicho nada que yo no haya dicho aquí y que él no haya dicho en público", ha precisado el líder de Vox.

Respecto al futuro del Ejecutivo valenciano, Abascal ha anunciado que su formación política no moverá pieza hasta que el PP "se aclare" a nivel interno y "salga de sus dudas" y de "los precipicios por los que se tiran, tal como han hecho en el día de hoy", en alusión a la decisión de Mazón.

"No se sabe si el PP quiere convocar elecciones, si quiere elegir a un candidato u otro. Nosotros no vamos a hacer ninguna valoración anticipada antes de que ellos se aclaren", ha insistido el líder de Vox.

En este marco, sí ha apuntado que "lo más importante" no es el candidato y sí las ideas. "No es cuestión de personas, es de ideas", el eje sobre el que girará, según ha argumentado, "la toma de decisiones que hagamos nosotros", como siempre ha sido "para investir Gobiernos como para aprobar presupuestos".

"No nos vamos a salir de nuestro carril", ha recalcado.

Abascal considera que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, entrega un "chivo expiatorio" a Pedro Sánchez con la dimisión de Carlos Mazón en la Generalitat Valenciana.

A su juicio, el presidente del Gobierno es "el gran culpable de la tragedia de la DANA", junto a Teresa Ribera, Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles.

"En estos momentos el gran culpable de lo que ocurrió en Valencia es Pedro Sánchez, su ministro del Interior, su ministra de Defensa y Teresa Ribera... Lo son porque negaron la ayuda internacional, lo son porque racanearon la ayuda, porque evitaron a toda costa que la ayuda llegara a tiempo, y lo son porque se negaron a la construcción de las infraestructuras hidrológicas que habrían evitado o que habrían paliado este desastre", ha espetado.

Al mismo tiempo, ha lamentado que Feijóo, quien a su juicio "toma hoy una decisión que podría haber tomado hace seis meses, hace un año o en otro momento", haya adoptado "una decisión" con Mazón "justo en el día de hoy", en el que el fiscal general del Estado está en el Tribunal Supremo, "con toda la corrupción socialista, con la corrupción de todo tipo, no sólo económica, sino moral, que también caracteriza al fiscal general del Estado, que depende de Pedro Sánchez".

"Hoy que tendríamos que estar hablando de que el fiscal general del Estado está procesado, que tendríamos que estar hablando de que el clan del Peugeot ha sido también procesado, que tendríamos que estar hablando de esa chica que fue violada en Pamplona por una manada de la que se desconoce todo, a pesar de que fue violada brutalmente y raptada, una manada de extranjeros que no tenían que estar en España y que tenían órdenes de expulsión que no fueron ejecutadas. Hoy que tendríamos que estar hablando de todo esto, el Partido Popular entrega un balón de oxígeno a Pedro Sánchez con esta dimisión", ha señalado.

Asimismo, y tras señalar que con el PP su partido no tiene "ningún contacto", ha indicado que la formación de Feijóo "ha tomado esta decisión" sobre Mazón "cuando han querido, como han querido" y "desde luego" sin consultar con Vox "para nada", debido a que "el PP actúa de la siguiente manera: aquí tiene lentejas, si las quieres bien y si no las dejas", tras lo cual ha incidido que con ello "parece que todavía no conocen" a su formación.

El líder de Vox ha dicho que la dimisión de Mazón es "un perfecto ejemplo de cómo el PP ha acabado dándole al Gobierno un chivo expiatorio, que lo único que hace es exonerar a Pedro Sánchez de la responsabilidad criminal que tiene en la dana".

"Supone entregar un balón de oxígeno a Pedro Sánchez", ha añadido Abascal, quien considera que el PP podría haber tomado dicha decisión hace seis meses o un año, pero "ha sido hoy", el día en el que el Tribunal Supremo propone sentar en el banquillo a José Luis Ábalos y Koldo García en la parte de la causa centrada en mordidas por presuntos contratos irregulares de mascarillas.

El PP ha tomado esta decisión, ha continuado Abascal, "cuando ha querido y, desde luego, no ha consultado con nosotros para nada".

A su juicio, "el gran culpable" de la tragedia de la dana es Pedro Sánchez, junto con los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, respectivamente, así como de la exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera.

"Lo son porque negaron la ayuda internacional, racanearon la ayuda, evitaron a toda costa que la ayuda llegara a tiempo y se negaron -en su día- a la construcción de las infraestructuras hidrológicas, las cuales habrían paliado este desastre", ha agregado.