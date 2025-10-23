Ábalos pide al Supremo que expulse a PP, Vox y Iustitia Europa del caso Koldo

La defensa del ex ministro José Luis Ábalos ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo que investiga el caso Koldo, Leopoldo Puente, que expulse a los partidos políticos que ejercen la acusación popular en el procedimiento. Aunque no lo menciona de forma expresa, en esta causa figuran personados el PP, Vox y Iustitia Europa.

Así consta en un escrito que su nuevo abogado, Carlos Bautista, ha presentado en el Alto Tribunal en el marco de la causa en la que se le investiga por el cobro de presuntas comisiones para la adjudicación de contratos públicos.

Para la defensa, el ejercicio por los partidos políticos de la acción popular "acaba fagocitando la iniciativa ciudadana y arrinconando el ejercicio por los particulares de la acción popular, que se convierte en instrumento de combate de los partidos políticos, los cuales pueden llegar a extraer de las causas penales informaciones y argumentos que utilizar en el debate político".

"Muestra de lo anterior es que, en las comisiones de investigación, los partidos políticos que no están personados en las causas penales manifiestan estar en inferioridad de condiciones frente a aquellos que sí lo están", recalca.

Así las cosas, pide al magistrado instructor que adopte medidas y les saque de la causa. Según defiende, "ningún obstáculo constitucional existe para que se expulse a los partidos políticos personados en la causa, precisamente porque el ejercicio de sus funciones constitucionalmente asignadas, que conlleva ciertos privilegios, comporta, igualmente, determinadas limitaciones que no son aplicables al resto de entidades públicas y privadas".