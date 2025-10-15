Ábalos se niega a declarar ante el juez del Supremo y la Fiscalía no pide prisión preventiva

La Fiscalía no ha solicitado prisión provisional para el exministro José Luis Ábalos después de que este se haya acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Fuentes jurídicas informaron a EFE de que Ábalos, por primera vez en sus cuatro comparecencias ante el alto tribunal, decidió no responder a las preguntas del juez ni del resto de partes, al considerar que se encuentra en situación de indefensión. El exministro entiende que su derecho de defensa se ha visto afectado después de que el magistrado le obligara a comparecer asistido por abogado, pese a haber renunciado a sus servicios.

En la vistilla posterior para revisar sus medidas cautelares, el Partido Popular, que ejerce la acusación popular, solicitó su ingreso en prisión. No obstante, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, no apoyó esta petición.

Según las mismas fuentes, la Fiscalía reconoció que los indicios contra Ábalos se han visto reforzados tras el último informe de la UCO, pero subrayó que no han cambiado las circunstancias que justificarían su ingreso en prisión. Por ello, pidió mantener las medidas cautelares ya vigentes: la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días.